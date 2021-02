"Santiago me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50 por ciento de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse -el Morro buscaba regresar a Nacional- y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur", señaló en declaraciones al diario El Sol de Mendoza.

"Mansur dijo que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; Pero mi hijo siempre fue humilde, bueno, ayudó a todos los que encontró, fue un buen compañero y jamás le faltó el respeto a nadie. Mansur se va a acordar cada día de mí", aseguró la mujer que arribó a Mendoza para despedir los restos del exfutbolista.

En la misma línea, acusó al dirigente de no haberla acompañado a ella ni al Morro en su momento: "Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo, nunca me contestó. Está en Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias. Sé que la gente lo quería, siempre lo respetó y supo que dio todo por la camiseta. Santiago se enamoró de la ciudad, del club y de los hinchas".

Además, la madre del futbolista comentó la situación que atravesaba el atacante del Tomba: "Mi hijo perdió la vida porque tenía una depresión. Estaba siendo tratado por especialistas. En los últimos tiempos él fue relegado del equipo y lo sufrió mucho".

Por último, condenó el accionar del dirigente: "Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante seis meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de Mansur lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar. Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas".

Godoy Cruz se desligó del tema con un comunicado

Los cruces entre el Morro García y José Mansur, presidente de Godoy Cruz, habían escalado en las últimas semanas. Entre otras cosas, el dirigente había asegurado que el ciclo del uruguayo estaba terminado y lo había acusado de líder negativo en el grupo. El Morro había respondido por Twitter: "Puedo mirar a todos a la cara", publicó el 21 de enero, mientras esperaba su pase a Nacional. En el mediodía del domingo el Tomba emitió un comunicado en el que se desligó del trágico final del futbolista: se refirió a "problemas personales que arrastraba hace tiempo, totalmente ajenos a la institución", y remarcó que "el club lo acompañó profesionalmente con el cuerpo médico y personal externo en su faz humana".