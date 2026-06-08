La madre de la joven quiso aclarar que todo lo sucedido fue un accidente. “La Justicia estaba investigando si hubo algún involucrado, pero ella se cayó por que acá estaba lloviendo por eso tiene golpes, están diciendo que nunca estuvo embarazada, que le robaron su bebé, que ella lo tuvo y lo dejo por ahí y no fue así”, indicó la mujer que se encuentra en Buenos Aires acompañando el reposo de su hija tras la pérdida del embarazo.

Según explicó, su hija salió de su casa el domingo y a causa de una lluvia, sufrió un accidente y quedó inconsciente. “Ella perdió la conciencia y cuando volvió en si pudo pedir ayuda”, agregó. Tras ello fue llevada a un centro asistencial y en ese lugar se constató la pérdida de su embarazo.

Su desaparición fue por varias horas y su familia no sabía nada de ella, pero tras recobrar el sentido pudo informar del lugar donde se encontraba. Para ese momento su familia había iniciado una búsqueda a través de las redes sociales. “Solo quiero acompañarla y seguramente más tarde vuelva para Gualeguaychú”, indicó la madre de la joven en diálogo con El Argentino.