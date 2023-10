El inesperado triunfo de Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria, sobre Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, generó un cimbronazo dentro de la agrupación liberal y las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre cuáles pudieron haber si los motivos para que la imagen del actual Ministro de Economía creciera tanto en caudal de votos. Massa se impuso por 7 puntos y se consagró el ganador de la elección con el 36,68 por ciento.

Una gran mayoría de los libertarios responsabilizó a Lilia Lemoine, quien resultó diputada electa de la provincia de Buenos Aires, por sus declaraciones acerca de su proyecto de ley para que los padres puedan renunciar a la paternidad.

Los llamativos tuits de Lilia Lemoine tras las acusaciones de los seguidores de Javier Milei por el triunfo de Sergio Massa

“La declaración de Lilia Lemoine lo único que hizo fue dañar”, acusó Iñaki Gutiérrez, community manager de Milei. A lo que ella respondió: “Largue las drogas, señora”. La verborragia y el lenguaje utilizado fue duramente criticado por sus seguidores y no se la dejaron pasar.

“Lilia, a partir de ahora sos diputada nacional electa. Te recomiendo dejar de escribir boludeces. Abrazo”, tuiteó @BetoMendeleiev_. Mientras que @Alpakin_Vikunin le sugirió que se tomara un clonazepan y descansara: “Hiciste mierda la elección, tenes 42″. La catarata de mensajes lapidario que cosechó por dichos se multiplicaron por miles. “El nivel del crotura mental de esta deforestada neuronal… mamita… Massa seguro te agradece tu enorme aporte”, afirmó @MalenaStein.

Lilia Lemoine se defendió de los que la acusan de ser una de las responsables de la derrota de Javier Milei frente a Sergio Massa

Incluso, el usuario @MileiNashe dijo que Milei hubiera sacado el 45,9% de los votos si Lemoine no hubiese hablado tantas pavadas en los medios. “Esto es hablar sin saber”, se defendió la flamante diputada. Pero hubo otro, que tiró datos contundentes al respecto.

“Lilia, cuando te tiraron kerosene te defendimos a muerte. Te pedimos que te calles hasta las elecciones y fuiste a decir “que los padres elijan si abandonar o no a un hijo” Te la mandaste. Esa sola pelotudez nos robó más de 200.000 votos seguro. Y me quedo corto”, afirmó @lautaroscht.

El nombre de Lilia Lemoine cobró relevancia la semana pasada por proponer una ley para que los hombres no tengan que hacerse cargo económicamente de hijos que no fueron buscados.

A lo largo y a lo ancho de la grieta, el proyecto de Lemoine recibió críticas y cuestionamientos. Incluso, desde el espacio libertario se despegaron y aseguraron que es una idea personal de la ex maquilladora de Milei y que no fue consensuada con el partido.

"Dejen de mentir", dijo Lilia sobre su video viral

Sin embargo, la influencer considera que es “atacada” por ser “una persona llamativa” y que buscan “lastimar más la imagen de Javier (Milei)”. “Los políticos y muchos periodistas son una basura. Me han tratado de prostituta, asesina y estafadora”, manifestó en diálogo con Baby Etchecopar en A24.

Más allá del descargo que hizo en los medios de comunicación, protagonizó un nuevo escándalo este domingo y tampoco se lo perdonaron: tras asistir a votar a una escuela del barrio porteño de Santa Rita, salió del cuarto oscuro con boletas de Milei en sus manos y discutió con los fiscales de mesa.

“Dejen de mentir”, tuiteó Lila al comentar una noticia que se refería a ese “grave” episodio. Según contó ella misma, el episodio se desencadenó a raíz de que varias de las boletas del bloque que conduce Javier Milei habían sido alteradas en el colegio del barrio porteño de Villa Santa Rita al que concurrió esta tarde. “Ingresé al cuarto oscuro y vi que las de nuestro frente estaban impugnadas. Les habían puesto ‘nazi’ en la boleta de Javier y ‘pajero’ en la boleta de Ramiro (Marra). Entonces, primero me encargué de poner mi voto dentro del sobre y cerrarlo, y después salí con las boletas para entregárselas a los fiscales para que las sacaran, porque no se pueden usar”, contó.

Los usuarios también la castigaron por esa actitud. “Tenías que votar nomás y fuiste hacer tu show. Una bajada de línea te van a dar”, escribió @estebancho95 en alusión a su pasado de chica cosplay. “Renunciá inútil”, “Borrá las redes”, “No hablés más”, “Que alguien la sede por un mes”, “Tomatela Lemoine, nadie te banca” o “Mi sobrina de 10 años no es tan inmadura como vos”, fueron algunos de los tuits menos hirientes que recibió.

Tuit de Lilia Lemoine

“Espero que te alejen del espacio, o te sacamos a la fuerza Lilia, no necesitamos de vos en este momento”, sugirió @basadapolitika. Y Lilia le retrucó: “¿Qué? A la fuerza? Cómo? A ver…”

Mientras más hablaba, más reacciones de rechazo generaba entre sus seguidores y haters. “Hagan catarsis chicos” y “me siguen inflando” fueron las frases que utilizó para tratar de ponerle fin a una polémica, que recién empieza.

Tuit de Lila Lemoine