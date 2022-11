A finales de julio, Miguelina Fredes Sarasola protagonizó un escándalo en la localidad de Campana. En ese entonces, la maestra de grado se volvió noticia luego de publicar un video en sus redes para ingresar a Gran Hermano y vender contenido erótico en una plataforma para adultos.

Cuando ocurrió todo eso, los padres de sus alumnos le exigieron que renunciara a su cargo escolar. "Tuve que dejar de dar clases porque me sentí muy presionada, fui muy hostigada por las mamás que no me querían en ese momento”, afirmó la mujer de 28 años en una entrevista con TN. Y agregó: “Vendía fotos y videos porque no llegaba a fin de mes”.

Ya pasaron casi tres meses y medio de aquel revuelo, y la vida de Miguelina dio un giro de 360 grados. Finalmente, abandonó las aulas para encarar otros proyectos. Entre ellos, una obra de teatro sobre la Avenida Corrientes y ahora un contrato con una productora porno.

“Me pasaron muchas cosas lindas gracias a esa entrevista. Me cambió la vida. Estaba abocada a la docencia y a los trabajos que hacía como maestra, pero gracias a ese papá que compró las fotos y la madre que lo descubrió me hicieron un favor. Puse en pausa mi trabajo como docente para dedicarme a la parte artística”, también dijo en la entrevista.

Hace algunos meses, la docente explicó que cuando decidió vender contenido juntó $70 mil pesos en tres días. “En ese momento me sentí triste, no podía entender que me pagaran tan poco como docente”, expresó la mujer.

“Y bueno, eso me incentivó a seguir sacándome fotos y videos. Hasta que se hizo viral. Pero lo voy a seguir haciendo igual, porque sí, porque por más que no lo consideren bueno yo lo necesito”, manifestó en aquella oportunidad.

Miguelina también comentó que hace pocas semanas fue convocada para ser parte de una obra que se estrenará este sábado, llamada “Mi inquilina pesadilla”. “También sigo vendiendo contenido erótico. En ese momento pensé en probar y nada más, pero se volvió un trabajo. Hoy gano en una semana el doble de lo que cobraba por mes como maestra”, detalló.