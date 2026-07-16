Silvina Cabrera, la mamá de Lisandro Martínez, asistió a la histórica victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra por 2 a 1 en Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026, luciendo la camiseta del Club Urquiza de Gualeguay, donde "Licha" dio sus primeros pasos como futbolista.

La casaca, con el dorsal número 10, no es una camiseta cualquiera en la historia del actual defensor del Manchester United. Con esa misma camiseta debutó en la Primera División de Urquiza a los 15 años, bajo la dirección técnica de Pedro Meda, iniciando un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los mejores defensores del mundo.

Más de una década después, Lisandro Martínez es bicampeón de América y buscará ahora el bicampeonato mundial como titular indiscutido del equipo de Lionel Scaloni, que este domingo enfrentará a España en la gran final del Mundial.