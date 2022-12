La entrerriana oriunda de General Ramírez, Maitena Riffel, disfrutó el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar desde la primera fila gracias a, ni más ni menos que, a la mamá de Lionel Messi, Celia. La joven, que viajó a Doha para trabajar durante el megaevento deportivo, había confesado que gastó todos sus ahorros para presenciar la semifinal que disputó la Scaloneta, por lo que, ya estaba resignada a perderse el partido crucial.

“Todo comenzó cuando me contactó Mauricio, un periodista de TN, quien me preguntó si quería hacer una nota. Después que pasó la semifinal le conté que había comprado la entada y me quedé sin ahorros, porque me gasté todo en eso, y ahí él me dijo para hacer una nota sobre eso”, repasó Maitena en comunicación con Elonce.

La entrerriana se encuentra en Qatar desde el 20 de septiembre como parte de un programa de intercambio, que es un plan diseñado para jóvenes que quieran viajar de intercambio estudiantil y laboral a alguna parte del mundo.



Actualmente, es moza en uno de los hoteles más prestigiosos de Qatar. Dado que los gastos diarios los tiene cubiertos, y que para la mayoría de las salidas nocturnas también suele recibir invitaciones, el ahorro durante los cuatro meses significaba una buena oportunidad para continuar el viaje en Europa y Estados Unidos antes de retomar los estudios universitarios. “Pero todo lo que había ahorrado durante tres meses, lo gasté en la semifinal”, contó la joven.

Un mensaje inesperado

“El sábado por la tarde, cuando iba camino al trabajo, me llegó una solicitud de mensaje en Instagram y, cuando la abro, me apareció el nombre de la hermana de Messi. ¡No podía ser!”, rememoró Maitena. Después recibió un texto de Celia, la mamá del capitán de Argentina, quien había visto la publicación y le escribió para regalarle una entrada para la final frente a Francia.



“Soy Celia, la mamá de Leo. ¿Tenés entradas para mañana? Porque ví tu historia y me conmovió”, decía el mensaje. “No sabía si era verdad, si estaba soñando, ya no sabía qué pasaba -confesó Maitena-. Le contesté con la verdad, que no tenía y estaba medio resignada a conseguirla. Y ahí me dijo que tenía una entrada para darme, que teníamos que ponernos de acuerdo para hacérmela llegar”.

Así fue como acordaron un punto de entrega y la entrerriana recibió su pase a la final del Mundial de Qatar de mano del hermano de Messi, Rodrigo. “Así fue como pude ir a ver la final al estadio y estuve delante de la cancha. Es algo que no puedo explicar. Y hasta el momento no caigo en lo que me pasó”, confesó la joven.

“Somos muchos los argentinos en Qatar y no puedo creer que me haya pasado a mí. Estoy eternamente agradecida”, remarcó la ramirense al subrayar: “Y los penales se patearon en el arco del lado donde yo estaba. ¡Estuvo buenísimo porque los pude ver de cerca!”.

Maitena festejó el triunfo de la Selección en un boliche que permaneció abierto hasta las 6, algo que nunca pasa en Qatar. La joven tiene contrato de trabajo hasta fines de enero y, para principios de febrero, regresaría a Argentina. Su experiencia mundialista será, sin dudas, un acontecimiento que nunca olvidará.