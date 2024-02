Luego de su polémica estadía en "Gran Hermano 2024", Sabrina Cortez quedó eliminada del reality conducido por Santiago Del Moro.

La salida de la participante causó mucha repercusión tanto fuera como dentro de la casa, ya que fue señalada por su aventura con Alan Simone y su novio no fue a recibirla en el estudio.

Ahora, la madre de la contadora confesó su indignación tras enterarse de que su hija tiene un perfil en OnlyFans. En una pulseada triple con Federico "Manzana" Farías y Agostina Spinelli, Sabrina se convirtió en la novena eliminada de la competencia que se emite por Telefe y DGO de DirecTV. Fue precisamente de este suceso que fue consultada su madre, que fue más allá y habló del trabajo de la rubia como creadora de contenido erótico.

"No sabía que era el OnlyFans, mucho menos que mi hija tenía", arrancó diciendo al aire del programa de streaming "Se picó". Y continuó en su relato: "Cuando me muestran qué es y lo que hacía Sabri ahí me dio un ataque, me indigné. Estuvimos sin hablarnos un tiempo", reconoció el desacuerdo que tuvieron previo a que Cortéz ingresara a "GH".

"Estoy feliz de que esta pesadilla haya por fin terminado, porque fue demasiada exposición. Somos una familia con bajo perfil, no es algo que me agrade que me envíen fotos en bol*as de mi hija o que me cuestionen como madre. Si Sabri quiere ser prostituta me da igual", admitió, aliviada, luego de que su hija haya quedado fuera de "Gran Hermano".

Acerca de la ausencia de Brian, el novio de la hermanita, en el estudio, expresó: "No tengo idea qué pasó. Le preguntamos (con su otra hija) si iba a ir a la gala y dijo que no. Es todo lo que sé", aseguró, dejando incierto el estado de su noviazgo con Sabrina después de su romance con Alan en "Gran Hermano".

El reality sigue siendo el gran éxito de la televisión argentina y tiene gran repercusión en otros canales, como con su cuenta oficial de "Gran Hermano 2024" en YouTube. También los fans están atentos a las publicaciones en la cuenta de Instagram de "GH", donde se generan grandes debates sobre el contenido y discusiones entre los seguidores de cada participante.