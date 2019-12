La mamá de Messi dio sus favoritos para ganar el Bailando y hasta se metió en la pelea Pampita vs Nicole

Más allá del nuevo récord que batió el crack de Barcelona, Celia se diferenció del perfil bajo de toda su familia: “Marcelo Tinelli siempre me invita para ir al programa y yo soy la única cholula de la familia de la televisión. Sigo a Tinelli, me lo miro todo. Anoche (lunes) vi cuando Marcelo le dedicó (unas palabras) a Leo, y yo estaba como una boba. Marcelo quiere mucho a Leo, tenemos una hermosa amistad con él y Guillermina Valdes”.

Tras esa confesión, la señora se divirtió opinando sobre sus favoritos para la recta final del Súper Bailando 2019: “Karina la Princesita me gusta un montón, la quiero mucho, tenemos una cercanía. Además, por todo lo que logró, por todo lo que pasó. Pero la verdad es que me gustan todos, ayer (lunes) entre Florencia de la Ve y Silvina Escudero no sabíamos por quién hinchar. Son parejas (talentosas)... ¡eso es injusto! Charlotte Caniggia, también”.

“Nicolás Occhiato ni hablar, ¡con su abuela que es divina! Me hace llorar tanto, porque me hace acordar de mi mamá. Entonces, me encanta eso, me encantaría conocerla porque es un amor”, continuó.

Por último, Celia Messi evitó opinar sobre a quién prefiere como jurado, si a Nicole Neumann o a Pampita: “Me gustan las dos. Conozco a las dos personalmente. Es una lástima lo que pasa entre ellas, pero yo pienso que es un show más que otra cosa. Cada una en lo suyo son divinas”.

¿Nace una panelista? Por lo pronto, Ángel de Brito ya invitó a Celia a sumarse a Los Ángeles de la Mañana.