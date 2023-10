Tras la foto que compartió Sofía Clerici en el yate desde Marbella, Insaurralde será investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y evasión de impuestos. De esta manera, a partir de las clausulas del divorcio con la conductora, Jesica también será investigada por lavado de activos a pesar de que expresó en la entrevista con Barbarossa que "Yo manejaba mi propia economía" y que no sabía nada de los movimientos del político.

Entre los tantos bienes que el ex intendente de Lomas de Zamora no declaró en su patrimonio, se encuentra una mansión en Banfield que, según La Nación, le pertenece al ex jefe de Gabinete bonaerense, pero se encuentra a nombre de la madrina de Chloe, la hija que tiene en común con Cirio.

La mansión de Banfield valuada en casi 2 millones de dólares

Alconada Mon explicó que se trata de una propiedad de 750 metros cuadrados cubiertos, de 8 ambientes, con 5 baños y una habitación antipánico. Asimismo, tiene un gran jardín con quincho, pileta e hidromasaje. Desde el escándalo que ocurrió a partir del viaje a España, los vecinos señalaron a La Nación que la actividad sospechosa en la casa desapareció momentáneamente.

La propiedad figura a nombre de Priscila Ferrante, una mujer de 33 años muy amiga de Cirio a quien presentó varias veces en la televisión, pero con distintos roles. En un principio era su sobrina, luego su prima y ahora figura como la madrina de su hija. La Justicia, según Hugo, lleva adelante una causa por lavado de activos de alrededor de U$D100 millones y la compra de la casa habría sido de U$D1.800.000.

Priscila es hija de Andrés Ferrante de 65 años, dueño de un boliche icónico de Lomas de Zamora e imputado por la Justicia por conflictos con su pareja. Priscila es investigada como testaferro de Insaurralde y se conoció un documento que señala que es ella quien figura como propietaria de la propiedad que podría perjudicar a los 3.

La casa de Martín Insaurralde y Jesica Cirio llama mucho la atención ya que se trata de un diseño arquitectónico de lujo en color blanco que se diferencia notablemente de las propiedades de la cuadra que pertenecen a la clase media. Se encuentra a 17 km del Obelisco y los vecinos son testigos de los extraños movimientos que se daban en el lugar.