Este domingo 29 de noviembre, a las 19.30, se realizará la quinta edición de la Maratón de Teatro Gualeguaychú en el Teatro del Puerto, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá diez obras breves protagonizadas por integrantes de los talleres municipales de teatro.

El encuentro funcionará como cierre y muestra del trabajo anual realizado en esos espacios de formación artística, acercando al público distintas puestas en escena nacidas de los procesos creativos y las experiencias de los elencos.

La grilla de esta edición incluye diez títulos: “El verso” (fragmento), de Santiago Carlos Oves; “Mister Jones”, creación colectiva; “En la terraza”; “Formación del comando Norma Plá”; “En el bar”; “Rosa Celeste es detenida”, de Corina Busquiazo; “El mozo loco” y “El beso de gusano”, de Mauricio Viviani; “La alpargata de Úrsula” (fragmento), de Beatriz Pustilnik; y “Bodas de sangre porá”, versión libre sobre la obra de Federico García Lorca.

De este modo, quienes participaron de los talleres tendrán la oportunidad de llevar sus producciones a escena ante el público local, en una jornada que concentra variadas propuestas escénicas en una misma función.