La construcción privada en Argentina atraviesa un periodo de marcada retracción y cautela, con la mayor parte de la industria registrando una menor actividad y exhibiendo moderación en las expectativas de recuperación.

Casi sin obra pública a nivel nacional, el sector enfrenta un escenario complejo con el aumento de los costos y la baja demanda como los principales obstáculos, mientras que las obras privadas medianas y pequeñas sostienen el mercado.

El 67% de los profesionales del país vinculados a la construcción sufrió una disminución en su nivel de actividad durante los últimos doce meses, según reflejó el último Estudio de Opinión Construya.

Esta cifra representa un agravamiento de la situación, ya que exhibe un incremento de 5 puntos porcentuales en la percepción negativa respecto a la medición previa realizada en noviembre de 2025.

El trabajo, que relevó la opinión de 370 profesionales de toda la cadena de valor (incluyendo arquitectos, desarrolladores, constructores e ingenieros), señala que solo un 10% de los encuestados percibió una mejora en su actividad, mientras que un 23% logró mantenerse estable.

El optimismo que caracterizaba a mediciones anteriores no se repite en este caso. Para el próximo año, las opiniones están divididas en tercios casi exactos: un 34% espera una mejoría, otro 34% cree que la actividad se mantendrá igual y un 32% vaticina una caída.

A nivel sectorial, los ingenieros son los más optimistas, con un 54% que espera un crecimiento, seguidos por los distribuidores de materiales (43%). En contraste, los maestros mayores de obras y arquitectos muestran una visión más pesimista del futuro próximo.

En cuanto a los factores críticos que dificultan el desarrollo de la actividad en la actualidad, los encuestados de casi todos los eslabones de la cadena señalan al mayor costo de construcción como la principal traba.

El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires aumentó un 2,7% en mayo respecto al mes previo y registró una variación interanual del 29%, según el INDEC. En lo que va del año, acumula una suba del 12,8%, apenas por debajo de la inflación que suma un alza del 14,7%.

Asimismo, también se mencionan entre las dificultades del sector a la baja demanda del mercado, especialmente crítica para distribuidores de materiales y desarrolladores; la menor disponibilidad de financiamiento, que afecta con mayor fuerza a arquitectos e inmobiliarias; y la menor inversión en obras privadas.

En este marco, el empleo en la construcción es el más afectado en lo que va del gobierno de Javier Milei ya que se perdieron 81.295 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y febrero pasado, según precisó un informe de Misión Productiva en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Ante la escasez de crédito, el estudio de Construya detalló que la autofinanciación sigue siendo la modalidad de pago predominante (39%), mientras que un 28% de los encuestados afirma no utilizar ninguna herramienta de financiamiento externa.

A pesar del contexto, las obras privadas pequeñas y medianas (45%) y las refacciones o ampliaciones (35%) se mantienen como los motores que aún impulsan al sector. Por el contrario, la obra pública solo representa el 5% de la demanda actual.

Como factores facilitadores, los profesionales destacan la visión de la construcción como refugio de valor (23%) y el crecimiento general de la economía (15%). El impacto del blanqueo de capitales también fue señalado como un alivio por el 11% de los consultados.

En cuanto a las preferencias de ahorro, las acciones desplazaron a la construcción al segundo lugar en esta medición (30% frente a 27%). Al momento de decidir una inversión en ladrillos, los profesionales priorizan la rentabilidad (23%) y el tiempo de retorno (22%).

Fuente: NA