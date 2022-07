Por Fabián Miró

La bienvenida estuvo a cargo del anfitrión Sergio Dalcol, quien en su carácter de Presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú dio la bienvenida a los presentes entre quienes se encontraban: Jorge Chemes, presidente de CRA, Carlos Achettoni, presidente de FAA, Elvio Guía y Matías Martiarena, presidente y vicepresidente de FAA Entre Ríos, José Colombatto, titular de FARER, Juan Diego Etchevehere de SRA Entre Ríos, Nicolás Pino presidente de SRA, Elvio Laucirica Vicepresidente de CONINAGRO, Domingo Veronesi, delegado de SRA en Gualeguaychú, Miguel Etchevehere ex ministro de Agroindustria, Edgardo Barzola de FEDECO, además de dirigentes de entidades gremiales del “campo nacionales, provinciales y locales.

José Colombatto referente a la marcha de este miércoles señaló que “ la gente está cansada de no tener previsibilidad, no saber qué va a pasar con los insumos, que planificar, también de un estado gigante que no para de crecer y que bancamos con más y más impuestos. Llegamos a un punto límite y esta es una voz de alerta que el estado tiene que escuchar”.

Por su parte, Carlos Achettoni (Presidente de Federación Agraria), indicó que “la ciudadanía argentina necesita un rumbo, un norte, una claridad que pedimos que se exprese no solo desde el gobierno, también desde la oposición, para comenzar a marcar ese optimismo que necesita una sociedad que está sumergida en una profunda depresión, sumergida en una inflación que golpea a tos los sectores, en donde claramente nosotros, por el campo, podemos aportar soluciones que hoy por hoy vemos lejos, porque no tenemos combustible, tampoco acceso a los insumos que se necesitan para producir” .

Jorge Chemes dijo que “la jornada del 13 más que un llamado de atención es un grito de desesperación con un campo que no da más, no solo por la presión impositiva y por los reiterados equívocos del gobierno, también por la falta de políticas. Hay un nivel de incertidumbre y de desconfianza que se genera no solo en el sector agropecuario, pasa en todos, pero que en el campo ocurra esto provoca resultados negativos importantes, dado que se trata del sector que genera mayores recursos para el país. Esto no es una cuestión de soberbia, es una realidad que parecen no querer ver”, sostuvo el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, señalando que “el campo no es mirado, tratado por un estado que tampoco es consciente del daño que está provocando”.

Nicolás Pino (Presidente de la Sociedad Rural Argentina) señaló que “tenemos una sociedad madura que ve lo que está pasando, también lo percibe, pero tenemos que salir de esto y proyectarnos para adelante y trabajar para sacar adelante al país , aunque los hechos me llevan a preguntar si esta gente que está gobernando ¿Quiere que el campo siga trabajando?, o desea que nos dediquemos a otra cosa, porque salir a laburar, recorrer no sé cuántas estaciones de servicio para mendigar un litro de gasoil, no poder comprar un fertilizante porque el proveedor no entrega debido a que no sabe que va a pasar mañana esharto preocupante”.

Sostuvo en la parte impositiva el “castigo es para toda la sociedad argentina. Todos los que trabajamos pagamos impuestos y mucho”. Valoró la “responsabilidad y la capacidad de la Mesa de Enlace de Entre Ríos y cómo afrontan los desafíos”.

En cuanto a la jornada de este miércoles dijo que se “trata de una jornada de demanda, mostrando lo que pedimos, algo que no nos vamos a cansar de realizar, además de demostrar lo que somos capaces de hacer por una Argentina que no puede seguir como está”.

La jornada de protesta

La caravana de autos, vehículos, tractores pondrá primera a las 10.30 de la mañana en el Km83 de la Autovía con dirección a la intersección de las rutas 14 y 16, donde estiman arribar a las 12. En el lugar hablarán los principales dirigentes y se llevará a cabo una asamblea.