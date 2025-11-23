La Mesa de Primera Infancia llevó a cabo el cierre anual 2025 en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, con la participación de áreas municipales y organizaciones comunitarias. El encuentro tuvo como objetivo evaluar el trabajo desarrollado durante el año y establecer los principales desafíos para 2026.

Participaron el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Salud, Pablo Alfaro; la asesora de Educación, Berta Baldi; y el asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz. Las autoridades destacaron la importancia del espacio interinstitucional para garantizar derechos desde los primeros años de vida.

Durante la jornada, las áreas de Educación, el Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (ANAF) y Salud expusieron datos sobre las acciones coordinadas con la Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin). Informaron avances en acompañamiento a familias, trabajo territorial, desarrollo infantil, prevención y articulación con escuelas y centros comunitarios. Las conclusiones reflejaron un año marcado por la presencia en territorio y la consolidación de redes de asistencia.

En la apertura, Olano agradeció la participación de las instituciones y señaló la relevancia del balance anual. Alfaro subrayó la necesidad de una mirada integral en primera infancia y valoró la continuidad del trabajo conjunto. Baldi destacó el aporte de la reflexión colectiva para revisar metas y desafíos, mientras que Henchoz evaluó el año como “largamente satisfactorio” y sostuvo que existe un compromiso renovado para profundizar la articulación en 2026.

La Mesa definió como prioridades para el próximo año: fortalecer la atención integral y temprana, ampliar el acompañamiento a familias, mejorar la detección de dificultades, profundizar la articulación interinstitucional y establecer indicadores comunes que orienten las políticas públicas.