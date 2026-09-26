La Mesa Interministerial de Primera Infancia, que coordina el Ministerio de Desarrollo Humano, presentó los avances de la estrategia de primera infancia que se implementa en el territorio entrerriano, con resultados en inmunización, acompañamiento a familias, desarrollo infantil temprano y ampliación de la oferta educativa para sala de tres años.

Durante el encuentro realizado entre el gobierno entrerriano y Unicef se presentó un informe con resultados que abarcan distintas áreas de gestión en materia de primera infancia. Desde inmunizaciones hasta acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, pasando por el desarrollo infantil temprano y la ampliación de la oferta educativa en sala de tres, los equipos del Ministerio de Salud, de Desarrollo Humano, Educación y Copnaf presentaron un balance con datos concretos sobre el estado de avance de cada línea de trabajo.

En materia de inmunizaciones, se expuso el avance de un sistema de seguimiento nominal que permite identificar a los niños con esquemas incompletos, asignar responsabilidades para su seguimiento y comprobar posteriormente los resultados de las intervenciones. Actualmente, la estrategia cuenta con seis unidades de seguimiento, 84 escuelas y 2.694 niños incorporados al análisis nominal. El seguimiento de cohortes permitió mostrar resultados concretos en Victoria y Crespo. En Victoria, la proporción de niños con esquema completo pasó del 78,5 al 95,2 por ciento, mientras que en Crespo aumentó del 56,4 al 71,4 por ciento. Entre ambas localidades se registraron 104 niños más con sus esquemas completos entre las dos mediciones.

Asimismo, se informó sobre el protocolo provincial desarrollado para abordar situaciones de reticencia o negativa a la vacunación, que establece una intervención progresiva en la que participan los equipos del Ministerio de Salud y, cuando corresponde, los organismos de protección de derechos, dejando la judicialización como última instancia. Como parte del fortalecimiento de capacidades, se realizó junto a la Uader la primera Diplomatura en Inmunizaciones, con 110 inscriptos, 75 personas que rindieron la instancia final y 65 aprobados.

En el eje de acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, se detallaron los avances del trabajo realizado junto a los municipios de Federal y La Paz, donde fueron capacitados 35 facilitadores comunitarios para el acompañamiento familiar, las prácticas de crianza respetuosa y el fortalecimiento de vínculos. En Federal, la etapa de visitas domiciliarias comenzó a fines de agosto y alcanzó hasta el momento a 12 familias. En La Paz, en tanto, la capacitación fue completada y se encuentra pendiente el inicio de las visitas. También se informó sobre el avance del Programa Federal de Primera Infancia en Concordia y Feliciano, donde está previsto iniciar en octubre las capacitaciones destinadas a facilitadores comunitarios.

Desde el área de Salud se presentaron además las acciones vinculadas al Desarrollo Infantil Temprano (DIT), con una propuesta centrada en las familias y sus entornos cotidianos. Las visitas domiciliarias constituyen una herramienta para promover el desarrollo, fortalecer las prácticas de cuidado vincular y crianza y detectar oportunamente señales de alerta. La implementación será progresiva en las distintas regiones sanitarias, con una meta inicial de alcanzar a 1.000 familias.

En educación y cuidado se informó el fortalecimiento de los espacios de primera infancia. Actualmente, el Copnaf cuenta con 105 espacios conveniados en los 17 departamentos, que reciben financiamiento y acompañamiento técnico-profesional y alcanzan a 4.128 niñas y niños. En paralelo, se avanzó en la actualización del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil de Entre Ríos (Rucedier), con el objetivo de contar con información actualizada sobre los espacios de primera infancia y las condiciones de atención. En este marco, se rediseñó el manual de carga y se capacitó a al menos 50 nuevos usuarios de 30 localidades. Actualmente, 23 municipios se encuentran cargando información correspondiente a 67 espacios.

En cuanto a la universalización de las salas de 3 años, objetivo previsto para 2027, se informó sobre el aumento de la oferta educativa en instituciones dependientes del Consejo General de Educación, con docentes titulados a cargo de las salas y acompañamiento pedagógico de directores y supervisores. La matrícula de 3 años pasó de 4.914 niños en 2024 a 5.655 en 2025 (+15,1por ciento) y a 5.816 en 2026 (+2,8 por ciento), en un sistema que en 2026 reúne un total de 29.724 niños de 0 a 5 años en gestión estatal. En territorio, la provincia cuenta con 75 UENI (Unidades Educativas de Nivel Inicial) en funcionamiento, seis en trámite y tres creadas desde el inicio de la gestión.