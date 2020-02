La Mesa de Enlace enterriana advirtió que "no se aguanta ningún tipo de suba"

Participaron del encuentro en la Casa Gris por parte de las entidades rurales, José Ignacio Colombatto y Nicasio Tito (FARER); Elvio Guía, Matías Martiarena y Alfredo Bel (FAA); Walter Feldkamp y Juan Diego Etchevehere (SRA) y Daniel KIndebaluc y Sergio Vinacur (FEDECO), quienes transmitieron los planteos de los productores agropecuarios, que han sido muy claros en que “no hay más lugar para aumentar la presión fiscal que soporta el sector”, agravado por los trascendidos de aumentos de los derechos de exportación de la soja en un 10%, más la suspensión de la instrumentación del consenso fiscal para el presente año.

Según se supo los topes de la suba del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) “no van a superar” la inflación del año pasado –el 53,8%–, acorde a lo expresado por el ministro de Economía, Hugo Ballay. De ser así, el promedio de los incrementos quedará por debajo de esa cifra.

“El diálogo es la base de la construcción política y este Gobierno gestiona de cara a la sociedad. Hoy los dirigentes del campo pusieron sus opiniones sobre la mesa y nosotros también. Estamos predispuestos al diálogo y a la búsqueda de consensos en un marco de respeto, pero eso no significa que vamos a delegar la toma de decisiones. Además del impuesto inmobiliario rural de trataron temas relacionados a caminos, desarrollo de los puertos y otras cuestiones que tienen que ver con el financiamiento”, afirmó Bahillo en declaraciones a ElDía.

“Toda instancia de diálogo es bien recibido, sin embargo al balance de la reunión la califico como neutro, sin mayores avances y con una próxima reunión a celebrarse la semana que viene entre los equipos técnicos para evaluar una suba o no del Inmobiliario Rural”, sostuvo por su parte Walter Feldkamp, de la Sociedad Rural Argentina, en declaraciones a ElDía.

“Con Juan José Bahillo al frente del Ministerio de Desarrollo tenemos llegada al Gobierno y celebramos estas instancias de diálogo, aunque no se resolvió mucho en la primera reunión. Le dejamos claro a los funcionarios que el sector no aguanta una suba más y que la presión tributaria llegó a su techo”, agregó por su parte José Colombatto, presidente de Farer.

Pero los protocolos se acabaron en cuando se comenzó a discutir el tema del IIR: “Se habló de cómo se va actualizando el avalúo, año a año, en las zonas en las que se divide la provincia y cuál ha sido el trabajo que ha realizado el gobierno provincial y las realidades productivas de cada región. Intercambiamos, con la mesa de enlace, como nos da la tabla, realizando, la dirigencia del campo, una serie de observaciones en las zonas 22,23, 26 y en la 3 que piden corregir, debido a que entienden que se presentan asimetrías entre las zonas agroecológicas, una de ellas con un fuerte potencial productivo en cuanto a la calidad de suelos; mientras que otras se encuentran en una situación más desfavorable, diferencias que se refleja en el impuesto inmobiliario”, agregó Bahillo al respecto.

En cambio, los dirigentes rurales puntualizaron que “respecto del impuesto inmobiliario, sea no mayor o igual a la inflación del año pasado, los productores vamos a rechazar ese aumento por confiscatorio. Ninguna provincia argentina tiene la carga impositiva de ésta. Debe tenerse en cuenta que los productores a los gigantescos impuestos nacionales debemos agregar las retenciones; en Entre Ríos ingresos brutos, sellos, inmobiliario, entre otros, más lo que pagamos en cada ciudad. Esta provincia se está tornando inviable. Quieren una economía que despierte cuando todo lo que se hace es para desalentar la inversión”.

“No se trata de ver qué porcentaje quiere aumentar los impuestos el gobierno. Se trata de que entiendan que el campo no soporta más el pie encima por parte del Estado. Por eso no podemos aceptar aumento alguno”, explicaron, al tiempo que sostuvieron: “nos hubiese gustado que como representantes de los entrerrianos se hubieran parado frente al Gobierno Nacional cuando aplicaron las retenciones. Hubiese estado bueno que nos defendieran de esa confiscación que son los derechos de exportación. Pero lamentablemente no pasó. Priorizaron su alineamiento político a la defensa de los entrerrianos”, finalizaron.