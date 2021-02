La Mesa de Enlace Gualeguaychú dijo que no tolerará las "amenazas" del Presidente

Desde la Mesa de Enlace Gualeguaychú "no podemos comprender que la amenaza del primer mandatario parta de una mentira gigantesca: que los productores tienen capacidad de influir en el precio final que pagan los consumidores por sus alimentos", expresaron.

"La campaña desinformativa del gobierno invierte absolutamente la realidad y no dice que los productores agropecuarios no son formadores de precios, ya que no determinan ni siquiera el propio precio al que venden su producción. En la mayoría de los casos, la incidencia de la materia prima en el valor de los alimentos no supera ni el 20 por ciento", advirtieron.

Según la Mesa de Enlace Departamental "el otro 80 por ciento se compone de elementos ajenos al productor y donde el Estado es el principal encarecedor por la catarata inédita -mundialmente- de impuestos y por la incapacidad manifiesta de resolver la inflación. O sea, el productor y consumidor son los más perjudicados de la cadena".

Según el texto, "resulta inadmisible que el primer mandatario nacional se exprese en base a falacias tan profundas buscando división en la sociedad y desinformación, corriendo el eje de la inoperancia, e ineptitud del gobierno y llevando la responsabilidad a los productores. Ninguna medida que implique retenciones o cupos para las exportaciones bajará ni diez centavos los alimentos. Además, no solucionan nada en el corto plazo, agravando la situación en el mediano y largo".

Advierten que "lo único que puede incidir en los precios de los alimentos a favor de los argentinos es un sinceramiento del gobierno, un achicamiento del gasto público, una reducción de los privilegios de la política, entre otras medidas. Estamos hartos de que repitan la película, que ya sabemos no resuelve nada y castiga a los que no deben. A la impericia, quieren taparla con injusticia".