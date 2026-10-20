La mesa política volvió a reunirse este martes para acelerar el tratamiento de los proyectos legislativos pendientes y discutir los criterios para cerrar acuerdos electorales con los gobernadores aliados, en medio un calendario cada vez más ajustado. También, con debate sobre la situación económica y los estallidos sociales.

De acuerdo a lo que difundió Presidencia, el encuentro sirvió para analizar la economía y la política internacional, la agenda legislativa nacional y la evolución del fenómeno de El Niño en el país.

Se realizó, en ese contexto, un análisis del contexto, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia. Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia realizada la semana pasada.

Sobre las iniciativas en materia legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, repasó "los temas previstos para la sesión de mañana, en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar", tal como precisaron fuentes oficiales. El oficialismo no dio indicios acerca del recorrido de otras iniciativas como la reforma electoral, que despiertan distintas lecturas dentro de la cúpula libertaria.

Por último, se analizó la situación vinculada al fenómeno de El Niño, a partir de los informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas y la articulación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Los proyectos en pugna

“Hay diferentes visiones dentro de la mesa”, reconoció ante la agencia Noticias Argentinas uno de los integrantes del ala política, en referencia a las demoras en el tratamiento de las principales iniciativas y las diferencias sobre la estrategia legislativa y electoral.

Precisamente, la iniciativa sobre discapacidad abrió un nuevo debate interno por las concesiones presupuestarias incorporadas durante las negociaciones con los aliados, que contrastan con el ajuste previsto en el proyecto de Presupuesto 2027.

El Ministerio de Economía dejó trascender sus reparos a los cambios, que quedaron expuestos cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, planteó que desde el Poder Ejecutivo apuntaban a “otra cosa”.

Otra de las discusiones gira en torno a los tiempos para cerrar acuerdos electorales con los gobernadores aliados. Mientras el sector vinculado a los Caputo reclama acelerar las definiciones, los primos Menem se muestran más cautos en las conversaciones con los mandatarios provinciales.

En ese contexto, la reforma electoral continúa sin definiciones en el Senado y constituye una pieza central de la estrategia de reelección de Milei en 2027.

Las diferencias también alcanzan las expectativas sobre el alcance de la reforma. Mientras los sectores más pesimistas consideran que el oficialismo deberá conformarse con suspender las PASO en 2027, otros funcionarios, entre ellos Santilli, confían en reunir los votos para aprobar el proyecto en su totalidad.

Las dificultades para construir consensos se extienden al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Poder Ejecutivo para retomar la iniciativa política sobre la cuestión Malvinas. La intención original era incluirlo en la sesión de este miércoles, pero La Libertad Avanza debió postergar el tratamiento ante la falta de acuerdos.

En Balcarce 50 todavía no lograron establecer un cronograma para el tratamiento de las principales iniciativas legislativas.

Tanto el Presupuesto 2027 como la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional permanecen sin fecha definida, en medio de las diferencias internas y las dificultades para reunir los consensos necesarios.

Fuente: Noticias Argentinas