En el marco de la campaña electoral, el PJ de Gualeguaychú tuvo la iniciativa de recorrer los distintos barrios y zonas de la ciudad con el objetivo de explicar a los vecinos la nueva modalidad de voto que supone la boleta única de papel. Los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel y Belén Biré, concejales y diputados del peronismo participan activamente de las recorridas.

En las elecciones legislativas de octubre, por primera vez en Entre Ríos se votará con la boleta única papel (BUP). Ante esta nueva modalidad, la militancia del Partido Justicialista (PJ) lanzó una campaña territorial para informar y capacitar a los vecinos sobre la misma.

Con caminatas y recorridas casa por casa, los militantes ya estuvieron en los barrios Guevara, Curita Gaucho, Molinari, Villa María, Cuchilla, Barrio Franco, Pueblo Nuevo, Munilla, Barrio del CIC, zona de la Vencedora, la zona oeste, el centro de la ciudad en 25 de mayo y España, la salida del hospital y por calle Alsina. Dialogan con los vecinos y vecinas explicando el procedimiento y escuchando dudas e inquietudes.

Michel acompaña a la militancia en estas recorridas, además de llevar a cabo la agenda de actividades que el espacio político desarrolla en toda provincia junto al candidato a senador nacional Adán Bahl.

Tienen previsto continuar estas semanas con esta modalidad del puerta a puerta apuntando a llegar a cada punto de la ciudad.

"Explicar el sistema de voto es fundamental para fortalecer y cuidar la democracia así como para empoderar a nuestros vecinos y que puedan elegir de manera consciente quiénes los representarán en el congreso de la Nación", aseguran desde el peronismo.

En la sede del PJ (Perón 94) se brinda información a quienes tengan consultas o necesiten asesoramiento.