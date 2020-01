La millonaria oferta que rechazó River por Nacho Fernández

Según pudo saber Infobae, el Millonario rechazó durante las últimas horas una oferta de 7 millones de dólares por la ficha del mediocampista de 29 años que realizó el Inter de Brasil que tiene a Eduardo Coudet como flamante entrenador. Nacho tiene vínculo vigente por un año y medio más con la institución argentina y una cláusula de salida de 15 millones de euros.

Los brasileños fueron los primeros en mostrar interés por el futbolista que arribó a la entidad de Núñez a comienzos del 2016 proveniente de Gimnasia de La Plata y en una cifra cercana a los 2 millones de dólares. Mientras el Millonario planea extender el contrato y realizarle una mejora salarial, Fernández continúa con el trato que realizó en septiembre del 2017 cuando firmó hasta junio del 2021 con una doble cláusula de salida: 15 millones de euros que serán 20 millones si la oferta llega dentro de los últimos diez días del libro de pases.

“Nacho no se va a ir a ningún lado. Ya tuve charlas con él. Está muy contento de estar acá. Yo no me voy a ningún lado. Le dije que iba a estar con él. Está muy contento de que todos sigamos. Salvo que vengan, realmente tiene una cláusula de 15 palos: el que lo quiera llevar va a tener que poner eso porque no vale menos. Tiene 29 años y, sin embargo, sigue jugando con un nivel extraordinario. No hay posibilidades que se vaya; salvo que venga un grande y se lo quieran llevar. No creo que lo podamos perder”, había advertido el técnico Gallardo tras obtener la Copa Argentina.

Fernández es uno de los cuatro apellidos por los que el manager Enzo Francescoli ya inició conversaciones para renovar los contratos junto con Javier Pinola, Ignacio Scocco y Leonardo Ponzio. “Con Marcelo tuvimos una charla. Él me quiere retener, yo le expliqué mis motivos, él lo entiende y no tiene problemas. Siempre estoy agradecido a este cuerpo técnico. Se analizarán todas las ofertas, hablaré con dirigentes, con la familia y representantes para llegar a lo mejor para el club. Tengo casi 30 años, empecé a jugar en primera de grande y la diferencia económica no la pude hacer, y por eso analizo todas las opciones”, explicó el propio futbolista días atrás.

Más allá de los elogios calificados que recibió de Juan Román Riquelme y Diego Maradona en el pasado, el deportista sigue recibiendo reconocimientos: en los últimos días fue elegido en el equipo ideal del continente en la tradicional encuesta que realiza el diario El País de Uruguay junto con sus compañeros Franco Armani, Enzo Pérez y Pinola.