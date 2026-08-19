En medio de la crisis, la ministra de Seguridad admitió que subieron fuerte los suicidios en las fuerzas federales, pero lo relativizó. "Se incrementaron los suicidios en el país y las fuerzas federales no escapan a esa realidad", dijo Alejandra Monteoliva.

En los últimos meses, integrantes de las fuerzas de seguridad fueron noticia por haberse quitado la vida.

Según el informe publicado por el ministerio de Seguridad, el suicidio fue la principal causa de muerte violenta en la Argentina. Por primera vez superó a los asesinatos y a los accidentes de tránsito.

En 2025, 5209 personas se suicidaron, eso implica un 22,6% más que en 2024, cuando hubo 4249 suicidios. La tasa nacional fue de 11,8 cada 100000 habitantes, por encima del promedio de la OMS, que está en 9,1.

Consultada sobre el tema en Radio Mitre, Monteoliva dio una explicación insólita. "Hago una aclaración con este tema. Nos dicen, se incrementaron los suicidios de la fuerza y yo digo sí", comenzó la ministra.

"Pero les cuento algo: se incrementaron los suicidios en el país y las fuerzas federales no escapan a esa realidad", explicó.

Sin embargo, la tasa es mucho más elevada entre los miembros de las fuerzas de seguridad, que alcanza el 30% contra 22,6% del promedio general.

Durante una entrevista por Radio Mitre, la máxima responsable de las fuerzas federales reconoció el incremento de suicidios de policías, gendarmes y prefectos en el término de un año “responde a distintos motivos”.

Según el “análisis detallado” que realizó su cartera, el principal problema es “el tema de la salud mental”. Y como tal, eso se tomó como “un eje de trabajo en el marco de las políticas de bienestar” que procura el ministerio. “Hacemos un acompañamiento” y “venimos trabajando con distintas medidas”, añadió.

Una de esas medidas “es explicar cuestiones de ayudas financieras”, indicó la funcionaria que en sólo un párrafo reconoció las consecuencias negativas del modelo económico que aplica el gobierno de Javier Milei.

“Tenemos niveles de endeudamiento, muchas veces formales e informales al interior de la fuerza, y muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar”, admitió la máxima responsable de las fuerzas de seguridad federales.