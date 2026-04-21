La misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco tuvo una fuerte presencia de todo el arco político, ya que en la Basílica de Luján, las divergencias quedaron de lado y se vieron las caras parte del Gabinete nacional, con su jefe de Gabinete, Manuel Adorni a la cabeza, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En cambio, las diferencias sí quedaron de manifiesto en el oficialismo, debido a que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, no dio el presente como estaba pautado, ya que se negó a sentarse junto con el ministro coordinador, quien es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a lo que trascendió, la titular del Senado no quería convalidar “una foto incómoda” determinada por la organización. De todas maneras, anticipó que le dedicará un homenaje al Papa argentino por el aniversario de su partida.

En torno al evento, todo transcurrió en total normalidad. Se inició pasadas las 17 con un salón colmado. La primera fila de asientos mostró a Bartolmé Abdala, presidente provisional del Senado, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, Adorni, Diego Santilli, ministro del Interior, y Alejandra Monteoliva, jefa de Seguridad, entre otros.

También estuvieron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el diputado Gabriel Bornoroni.

En la otra hilera estuvieron el mandatario bonaerense junto con distintos funcionarios, intendentes de la Provincia y legisladores, como el senador nacional Wado de Pedro, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, y la secretaria de Cultura, Florencia Saintout.

Todos escucharon la homilía a cargo del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

La exposición no tuvo sorpresas. Tal como se prevía, Monseñor Colombo, habló de la necesidad de aprender del legado del pontífice argentino y a “superar las divisiones que persistieron durante su papado”, tanto en la sociedad como en el propio clero. Y recalcó la posibilidad de que la sociedad se una gracias al acto: “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”.

Luego de casi una hora, y en medio de fieles que se reunieron en recuerdo de Jorge Bergoglio y que cantaron por él, finalizó la actividad, sin cruces entre representantes libertarios y peronistas.

Fuente: Noticias Argentinas