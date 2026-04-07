La tripulación de la misión Artemis II marcó un nuevo capítulo en la exploración espacial al capturar una impactante serie de fotografías durante su sobrevuelo por la cara oculta de la Luna.

Entre los registros destaca una "puesta de Tierra" obtenida este lunes 6 de abril, una imagen que evoca a la histórica fotografía "Earthrise" (Amanecer de la Tierra) tomada hace 58 años por el astronauta Bill Anders durante la misión Apolo 8.

La nave Orión alcanzó una distancia máxima de 252.756 millas (unos 406.770 kilómetros) respecto de nuestro planeta, estableciendo un nuevo récord de alejamiento para una misión tripulada.

En su fase de mayor proximidad al satélite natural, los astronautas se situaron a tan solo 4.070 millas de la superficie lunar, lo que permitió obtener detalles de alta precisión de la geografía del lado oscuro.

La imagen principal, registrada a través de las ventanillas de la cápsula, muestra a una Tierra de azul tenue y nubes brillantes ocultándose tras el horizonte lunar craterizado.

En el primer plano de la fotografía se aprecia con nitidez el cráter Ohm, una formación compleja que exhibe bordes escalonados y picos centrales, originados por el impacto y la posterior solidificación del material lunar licuado.

Fuente: Infobae / Noticias Argentinas