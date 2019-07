Esta tarde, publicaron una foto que levantó muchas sospechas. En esta, se ve a Bruno tomando a Francesca (Malena Sánchez) de la mano: “Bruno está mal y sólo encuentra consuelo en Francesca”, citaron. Pero lo que llama la atención en la foto es un detalle en una de las manos de Bruno: con la derecha toma a la joven y en la izquierda parece sostener un celular, elemento que no existía en 1938, época en que está situada a historia.

ATAV-Celular-bruno.gif

Y aunque no llegue a distinguirse bien si lo que Bruno tiene en su mano es un celular o no, lo que refuerza la hipótesis es el brillo reflejado en la piel del personaje. De hecho, se ve cierta luz proveniente de la parte superior de lo que el personaje de Albert Baró sostiene entre sus manos. De todas maneras, la gran mayoría de los comentarios de los seguidores de ATAV hacían referencia a la relación entre el joven y Francesca.

celular-atav.gif

Al momento, la producción de ATAV no salió a aclarar nada al respecto, de si se trató de un error o si era en verdad otro elemento. Hace algunos meses sucedió algo similar en Game of Thrones: en una de las escenas se veía un vaso descartable de café que no cuadraba con la época en que se desarrollaba la historia. Desde HBO, aclararon que se trató de un error y pidieron disculpas a los seguidores de la serie.