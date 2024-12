La modelo británica de OnlyFans, Lily Phillips, de 23 años, generó una controversia mediática tras documentar un maratón sexual sin precedentes de 100 hombres en 24 horas.

En un documental titulado I Slept With 100 Men in One Day, producido por el youtuber Josh Pieters, la joven expuso los aspectos psicológicos más íntimos y complejos de su experiencia, rompiendo en lágrimas durante la entrevista mientras describía su estado mental durante el evento.

La celebridad de internet advirtió explícitamente que esta práctica “no es para chicas débiles” y reconoció públicamente la intensidad emocional y física del evento.

“No sé si lo recomiendo, creo que si eres un diferente tipo de chica, es como ser una prostituta en el sentido de que es una sensación diferente”, añadió notablemente afectada.

Me acosté con 100 hombres en un día | Documental



subtítulos en español en botón cc



Mira la versión oficial sin censura aquí: https://t.co/AGyqFCECk0 $3.99



Seguimos a la estrella de Only Fans, Lily Phillips, mientras se embarcaba en una maniobra para acostarse con 100 hombres… pic.twitter.com/rMsE8qZN44 — Michael Rodriguez   𝕏 (@michaelmjs) December 12, 2024

“Te sientes presionada para lograr que acaben, como si no hubieras pasado suficientemente tiempo con ellos y no les hayas dado un buen momento, porque solo tenían dos minutos”, confesó entre lágrimas.

Lily Phillips manifestó que muchos de los participantes la hicieron sentir culpable durante las conversaciones. “¿No vas a dejarme acabar si me hiciste venir desde tan lejos?”, es uno de los comentarios que Phillips recordó de estas interacciones.

Puede interesarte

“Creo que cierta parte se sintió tan robótica”, admitió Phillips con una vulnerabilidad desgarradora. Explicó que hacia el trigésimo encuentro había desarrollado una rutina mecánica y que frecuentemente experimentaba disociación.

De los 100 encuentros sexuales, apenas podía recordar entre cinco y diez hombres, lo que evidenciaba su desconexión emocional durante el proceso.

“Si no tuviera todo [filmado] en video, no habría sabido que lo hice con 100″, reconoció y no pudo evitar expresar malestar ante la posibilidad de “decepcionar a gente que la apoya”. Ante la consulta de si ya lo procesó todo, Phillips dijo: “Aún no, pero nunca olvidaré este día”.

Sin embargo, mantiene su determinación de continuar desafiando los límites convencionales, planificando documentar y transmitir en vivo su próximo récord para sus 36 mil suscriptores de OnlyFans.

La influencer de contenido para adultos describió su experiencia previa de 100 hombres como un mero “entrenamiento” para el desafío futuro, utilizando una metáfora deportiva y comparándolo con correr un maratón.

“Fue un gran éxito, pero quedé tan agotada que celebré con comida y dormí 14 horas seguidas”, relató, destacando el impacto físico del evento.

Pese a su experiencia traumática, Phillips anunció planes aún más ambiciosos: tener relaciones sexuales con mil hombres en 24 horas, un objetivo que buscaría superar el récord mundial actual de 919 hombres, establecido por Lisa Sparks en Polonia en 2004.

Sparks, la actual mujer con la mayor marca mundial, previamente había manifestado su profundo arrepentimiento por su propia hazaña, calificándola como el único trabajo que realizó exclusivamente por dinero en su extensa carrera en la industria para adultos.

El doctor Zac Turner, especialista en salud preventiva de Sydney, advirtió sobre los riesgos potenciales de llevar la actividad sexual a límites extremos.

“El sexo, en su esencia, es una actividad físicamente demandante que involucra diversos sistemas musculares, cardiovasculares y neurológicos”, señaló a The New York Post.

Y añadió: “Cuando se lleva al extremo, el desgaste físico y psicológico puede ser severo y potencialmente perjudicial para la salud integral del individuo”.

Alex Le Tissier, otra modelo de OnlyFans, vinculó el auge de la plataforma para contenido para adultos al hecho de que la pandemia afectó la economía de las personas en el mundo.

Según relató Le Tissier para el documental, ella empezó con fotos en bikini, pero la demanda fue en aumento: “Antes de lo que sepas, estás teniendo sexo en cámara”, admitió.

Puede interesarte

“Creo que es muy triste. Me preocupa su salud mental”, opinó sobre la convocatoria abierta de Lily Phillips para acostarse con 100 hombres en un día. “El problema es que cuando estás de acuerdo con objetivarte a ti misma es como firmar un acuerdo con el diablo. Nadie te verá como un ser humano”.

Los requisitos para la maratón sexual de Lily Phillips

Antes del encuentro sexual, la celebridad de OnlyFans abordó la percepción pública que había recibido acerca de “lo triste” que someterse a esta situación. “No creo que se den cuenta de lo feliz que me hace”, dijo previamente.

En cuanto a los requisitos para los participantes, Phillips declaró que había solicitado informes médicos de enfermedades de transmisión sexual, pero que no había contemplado el del historial criminal.

Pese a ello, afirmó sentirse segura y que no consideraba que algún delincuente ante la ley se tomaría tanto trabajo al colocar sus datos personales en el formulario.

“Quisiera pensar que alguien no se tomaría tanto esfuerzo de poner su licencia de conducir allí, es ciertamente un proceso”, sostuvo.

El documental I Slept With 100 Men in One Day dura menos de una hora y está disponible en YouTube desde el pasado 7 de diciembre.