Casi la mitad de la deuda que los consumidores tienen con las cadenas de supermercados y electrodomésticos está en mora. Según un informe de la consultora Eco Go en base a la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), la morosidad conjunta llegó al 44,8% en agosto de 2026, frente al 23,3% de un año atrás. En electrodomésticos ya supera el 50%.

El indicador mide la porción de la deuda en situación 3, 4 y 5 de la clasificación del BCRA, es decir, los créditos con atrasos significativos o considerados de difícil recupero, sobre el total financiado.

Con ese criterio, la mora conjunta pasó de 23,3% en agosto de 2025 a 44,8% en agosto de 2026. El salto es todavía más marcado si se mira más atrás: hasta fines de 2024, la morosidad de estas cadenas rondaba entre el 10% y el 12%.

Electrodomésticos: más de la mitad de la deuda, en atraso

El rubro más complicado es el de las cadenas de electrodomésticos, donde la mora alcanzó el 50,1%, contra 27,3% un año antes. En otras palabras, uno de cada dos pesos prestados por estas empresas presenta un atraso relevante. El relevamiento incluye a Megatone, Naldo, Cetrogar, Frávega, Favanet y Carsa, la operadora de Musimundo.

En los supermercados la situación también se deterioró: la mora llegó al 40,4%, el doble del 20,1% registrado en agosto de 2025. En este grupo figuran Carrefour, Cencosud, La Anónima y Coto. Cabe aclarar que el informe presenta los datos agregados por rubro y no detalla la morosidad de cada empresa.

El crédito de las cadenas, estancado

El stock de financiamiento otorgado por estas cadenas suma $ 2,14 billones, medido en pesos de septiembre de 2026. Los supermercados concentran $1,16 billones (54% del total) y las casas de electrodomésticos, $ 0,98 billones (46%).

El crédito tuvo un fuerte crecimiento tras el piso de febrero de 2024: se multiplicó por 2,6 en términos reales. Sin embargo, el impulso se frenó. Desde el máximo de octubre de 2025, el volumen cayó 3,5%, y en los últimos doce meses retrocedió 2,5% real.

Aún así, el reporte deja también un dato menos negativo. La mora temprana, la deuda en situación 2 que corresponde a los primeros atrasos, se ubicó en el 4,9% conjunto en julio de 2026.

Ese indicador viene bajando desde el pico de fines de 2025. Según la consultora, esto significa que hoy hay menos deuda entrando en atraso, aunque el stock de créditos impagos acumulados sigue en niveles muy altos.

Qué significa cada situación en la Central de Deudores

El BCRA clasifica a los deudores según su cumplimiento:

- Situación 1: normal, pagos al día.



- Situación 2: riesgo bajo o seguimiento especial, con primeros atrasos.



- Situación 3: riesgo medio o con problemas.



- Situación 4: riesgo alto o alto riesgo de insolvencia.



- Situación 5: irrecuperable.

La mora que mide el informe suma las situaciones 3, 4 y 5. Quedar en esas categorías puede dificultar el acceso a nuevos créditos en el sistema