Según informó el Banco Central en su último informe sobre el sistema bancario. La mora de las familias registró en octubre su decimotercer mes consecutivo de suba y volvió a alcanzar un máximo histórico desde que existen registros. El indicador trepó hasta el 8,8%, el valor más elevado desde 2010. El aumento estuvo explicado principalmente por el comportamiento mensual de los préstamos destinados al consumo.

Este escenario se dio junto con una suba del índice de irregularidad del crédito al sector privado en general, que llegó al 5,2%, tras aumentar 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre. Datos oficiales muestran que la irregularidad financiera de las familias se triplicó en el último año, ya que en noviembre de 2024 se encontraba en 2,6%.

En paralelo, las previsiones totales del sistema financiero alcanzaron el 97% del stock de créditos en situación irregular y representaron el 5,1% del total de las financiaciones al sector privado.

Por otro lado, los niveles de liquidez en pesos del sistema financiero mostraron una baja entre fines de mes. Según el BCRA, la relación entre disponibilidades y depósitos —ambos en moneda nacional— se situó en 14,2% en noviembre, lo que implicó una caída mensual de 1,3 puntos porcentuales y un aumento interanual de 4,7 puntos.

En la misma línea, la liquidez amplia en moneda nacional representó el 35,9% de los depósitos en pesos, con una reducción mensual de 4,4 puntos porcentuales y una caída interanual de 8 puntos. En tanto, el ratio de liquidez considerando las partidas en moneda extranjera subió al 61,9% de los depósitos en esa denominación, con un avance mensual de 2,3 puntos y una baja interanual de 15,5 puntos.

El informe destacó que el sistema financiero mantiene un sólido nivel de solvencia y cumple ampliamente con los requerimientos mínimos establecidos por la normativa prudencial.

