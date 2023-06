Las imágenes de la vuelta olímpica que la Selección Argentina dio en el Mundial de Qatar 2022 son esclarecedoras, aunque pocos ojos pudieron distinguirlas en aquel momento por la lógica felicidad que desbordaba por los poros de cada argentino.

En aquellos festejos se vieron las primeras manifestaciones acerca de que algo se había roto entre los campeones del mundo, que corrían de sus festejos y dejaban sólo a Alejandro "El Papu" Gómez. Se habló hasta de brujería, aunque ahora una filtración especuló con una posibilidad nueva, vinculada a filtraciones a la prensa.

Todo comenzó con la primera convocatoria para los amistosos contra Panamá y Curazao, y la ausencia del jugador del Sevilla llamó la atención en la prensa. Allí las teorías comenzaron a volar con fuerza, y se dijo de todo. Aunque lo que más llamó la atención fue la versión que aseguraba que "El Papu" había apelado a la magia negra para garantizarse un lugar en la convocatoria, aun en desmedro de sus compañeros.

Esta construcción incomprobable llegó hasta asegurar que la lesión de Giovani Lo Celso, que lo dejó afuera de Qatar, había sido producto del "gualicho" del ex Arsenal de Sarandí. Ahora, esta división tantas veces negada entre los jugadores, parece haberse confirmado con un gesto ineludible por parte de Linda Raff, esposa y madre de los hijos del Papu. Es que la mujer dejó de seguir en las redes sociales a Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Lo Celso.

Además, también cortó la relación virtual con Jorgelina Cardoso, pareja del Fideo, y Camila Galante, esposa de Paredes, con quienes previamente abundaban los comentarios y la buena onda recíproca. Las únicas personas del entorno de La Scaloneta con las que Raff mantuvo contacto y relación es con Antonela Roccuzzo, pareja del capitán Lionel Messi, Emiliano "El Dibu" Martínez y Mandinha Martínez, esposa del arquero.

Lo cierto es que a partir de estas conclusiones sobre los movimientos en redes, una nueva versión respecto al por qué de la ruptura se instaló, y está lejos de tener entre sus elementos velas, sacrificios animales y demás componentes propios de la magia negra.

La periodista Vicky Bravier, mejor conocida como Juariu, reveló una conversación con uno de sus seguidores que dejó una teoría más convincente, comprobable y con asidero en la realidad de aquellos días donde el plantel vivía un convulsionado trayecto hacia la Copa del Mundo.

"La verdad de la milanesa. En el mundial, alguien filtró que De Paul estaba lesionado y los jugadores no querían que se sepa. Después de un tiempo se enteraron que fue 'El Papu' el que filtró esa información a la prensa y ellos lo sintieron como una traición. De Paul y Paredes fueron los primeros en pelearse con 'El Papu'", reveló esta fuente que la periodista tucumana especialista en redes sociales decidió mantener oculta. "Esta novela suma teorías y condimentos minuto a minuto", escribió Juariu, acompañando la captura de la conversación, sobre el conflicto que se habría originado en la previa del partido contra Países Bajos en los cuartos de final.

El futbolista del Sevilla también dio ciertos indicios de que hubo un quiebre con sus compañeros del seleccionado argentino. Recientemente, y tras conquistar la Europa League con su club, el media punta subió una publicación para celebrarlo con un mensaje que claramente puede ser interpretado como a lo que vivió en los últimos meses.

"Mis cicatrices cuentan una historia, son recordatorios de cuando la vida trató de romperme, pero fracasó. ¡Somos Campeones!", detalló "El Papu" en su Instagram, con una imagen de él y la copa en sus manos.

También Raff brindó sus mensajes de apoyo tras al vuelta olímpica de su marido, y estos estaban llenos de cuestiones no dichas que evidenciaban cada vez más la ruptura. "Meses difíciles después de la lesión, nunca te rendiste, siempre con tu energía positiva que es envidia de muchos. Saliste adelante y más fuerte que nunca. Porque a las personas buenas, le pasan cosas buenas, y cuando no, las afrontan y sacan aprendizaje, porque no hay mejor satisfacción que apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Por todo lo que sos como persona, te amo y te felicito por esta victoria. Siempre a tu lado", escribió Linda.

Lo peor que le pasó a la celeste y blanca en los últimos años fueron las divisiones entre futbolistas, cuerpos técnicos y dirigentes que sufrieron durante los procesos de Edgardo Bauza, Gerardo "El Tata" Martino y Jorge Sampaoli. Esta realidad la pudo encaminar el mandato de Claudio "El Chiqui" Tapia y el liderazgo de Lionel Scaloni. Ahora no se les tiene que escapar la tortuga y sostener la unidad del grupo campeón del mundo, para que sigan dándole felicidad a todo el pueblo argentino.

Fuente: BigBangNews