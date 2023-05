“Buen día. Pensé que la tormenta ya se había ido, hasta que me llegó nueva info”, escribió en su cuenta de Instagram Agustina, la influencer que se grabó teniendo relaciones sexuales con Tomás Holder y cuyo video se filtró la semana pasada.

La joven popularmente conocida en las redes sociales como La Tanita, contó que fue un usuario anónimo fue quien le hizo notar un detalle sobre las imágenes difundidas. “Anoche un seguidor me escribió y me puso: ‘Tana, ¿te diste cuenta de que en el video que se filtró habla una cordobesa?’. Entré, chequeé el video y es verdad: al final del video se escucha a una mina con la tonada cordobesa”, contó Agustina en su relato. Y agregó: “¿Y adivinen quién estuvo en Córdoba hace unos pocos días?”. Cuando terminó de hablar miró a cámara y cerró los ojos en signo de lamento.

Quien días atrás estuvo en la provincia mediterránea es el propio Holder, precisamente. Incluso algunos medios locales reflejaron este hecho: el joven rosarino fue a la cancha a ver un partido de Belgrano, de buena campaña en Primera División. Agustina, sin embargo, no aclara si se refiere a esta visita.

Ahora bien, la semana pasada -cuando el video íntimo comenzó a circular en las redes sociales- tanto La Tanita como el exparticipante de Gran Hermano aseguraron en los medios que ninguno de los dos había sido el responsable de su filtración. En las imágenes difundidas, queda claro que alguien lo graba filmando la pantalla del celular en el que se reproduce el mencionado video; es entonces cuando se escucha la voz de una joven cordobesa.

La sospecha de Agustina sería esa: Holder permitió que alguien grabara el video íntimo desde su propio celular, permitiendo su posterior divulgación y, de ser así, vulnerando su intimidad.

“El video que se filtró es algo que pasó hace dos meses y pico”, había dicho ella cuando se enteró que apareció el video. Y sobre el vínculo con Holder, aseguró: “Es un amor, es un divino, creo que estábamos para diferentes cosas y cada uno buscaba un rumbo diferente”. Por su parte, aclaró que actualmente está en pareja, aunque no quiso dar más precisiones sobre su relación. Además, sostuvo que ella no filtró el material: “Lo mandaron por WhatsApp modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular. Juro que yo no fui, a todo mi contenido le pongo marca de agua”.