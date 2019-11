La mujer de El Pepo defendió al músico con una fuerte carta: "Es una víctima más..."

“Quiero aclarar algunas cosas que se están diciendo que no son verdad. A mí no me gustan los medios ni los chismes ni la fama y el chusmerío. Pero es fácil ensuciarnos por todos los canales con mentiras. Más cuando la persona (Pepo) no puede salir a defenderse. Pero acá voy a hacer mi descargo”, fueron las palabras que escogió Josefina Eugenia Cúneo, conocida como La Pepa, mujer del cantante detenido, en una dura carta que publicó en su cuenta de Instagram.