Por la mañana la Jefatura de Policía había lanzado una búsqueda desesperada de una mujer de 53 años. Alrededor de las 16 horas, mientras personal policial se encontraba realizando rastrillajes en zonas cercanas a un domicilio, se tomó conocimiento de que la gualeguaychuense que era buscada había regresado por sus propios medios a su vivienda.

De inmediato, los efectivos se constituyeron en el lugar, constatando que la misma ya había sido trasladada por familiares al Hospital Centenario para su atención médica. Posteriormente, en la guardia del nosocomio, el personal policial mantuvo entrevista con el esposo de la mujer, quien había realizado la denuncia.

El mismo manifestó que la mujer se presentó caminando, con signos visibles de haber estado en una zona de monte, embarrada, despeinada y con una herida cortante en la zona abdominal. Según lo referido, la propia mujer habría manifestado que se encontraba caminando por el monte y que se habría autolesionado con una cuchilla que llevaba consigo, como así también que habría ingerido medicación que consume habitualmente.

Ante esta situación, la mujer fue evaluada por el personal médico de guardia y posteriormente derivada al área de cirugía, a fin de descartar lesiones de mayor gravedad. Se dio inmediato conocimiento a la Fiscalía especializada en Violencia de Género y se dispuso la intervención del médico policial en turno.

Por el momento, no fue posible recepcionar entrevista a la mujer debido a su estado emocional y psícologico, quedando el hecho sujeto a evaluación médica y a las actuaciones judiciales correspondientes.