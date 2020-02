¿La mujer de Rial dejó sin trabajo a una panelista de Intrusos?

"Es una cagad... quedarse sin trabajo, la verdad que no me lo esperaba. A lo mejor no gusté", dijo ayer la amiga de Pampita en un móvil con Maite Peñoñori, notera de LAM (eltrece)

Cuando le preguntaron sobre la posible incidencia en su salida de Romina Pereiro -que habría sentido celos de ella argumentando que "beboteaba" con su marido, Jorge Rial- aseguró que esa versión no le constaba. "Prefiero pensar que no tenía que seguir", dijo.

Angie aseguró que conocía a la nutricionista de cruzársela y que solía saludarla, gesto que aseguran que Pereiro siempre omitía. "Lo cortés no quita lo valiente. Yo no tengo por qué no saludar”, señaló la ex Rebelde Way. De hecho, fue la única del equipo del programa que no fue invitada al casamiento del conductor.

Y ahora, Romina alzó su voz para defenderse de las versiones que la señalan como la responsable de la salida de Balbiani del staff de Intrusos y se apartó del centro de la polémica.

"Por supuesto que no es verdad. Tengo un perfil profesional al que cuido mucho y no me interesa salir a responder mediáticamente nada. Punto final", dijo la experta en nutrición, aclarándole la duda a una seguidora que le preguntó vía redes si "dejaron sin trabajo" a Angie por ella.