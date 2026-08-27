La mujer de 66 años víctima del incendio de su vivienda presentó signos de intoxicación por inhalación de humo y quemaduras. Inmediatamente en el lugar se le practicaron maniobras de RCP, logrando el retorno a la circulación espontánea. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al Hospital Centenario.

De acuerdo con el informe médico, la mujer presenta lesiones graves por intoxicación debido a la inhalación de productos de combustión de biomasa y quemaduras tipo A-B que afectan aproximadamente el 35 % de la superficie corporal, por lo que quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Por otra parte, durante el procedimiento de rescate, un funcionario policial perteneciente a la Sección Motorizada, quien participó activamente en el ingreso y rescate de la mujer, también resultó afectado por la inhalación de humo. Por tal motivo, fue trasladado al Hospital Centenario, donde permaneció internado durante algunas horas en observación, siendo posteriormente dado de alta.