Tras concluir la ronda de consultas en las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales, el martes el oficialismo avanzó con la firma del dictamen de mayoría para la reforma del sistema jubilatorio.

De cara a la sesión especial, la cual se llevaría a cabo el miércoles, para definir su aprobación, la Multisectorial convocó para dicho día una “gran huelga” con movilización hacia Casa de Gobierno en rechazo al proyecto.

“La emergencia económica con facultades especiales al gobernador y al Presidente de la Caja, el aumento de edades, de aportes que los jubilados pagarán a perpetuidad y sobre el cálculo del haber para diluir el 82% movil, una armonización encubierta con Nación y los recortes sobre jubilaciones por invalidez y pensiones son algunos aspectos que demuestran que se mantiene inalterable el plan de saquearnos y empobrecer el bolsillo de activos y jubilados, y constituye una intervención de hecho de todo el sistema previsional” remarcó en el comunicado de convocatoria a la jornada de lucha.

Además, envió un mensaje a los senadores: “Desde esta Multisectorial seguiremos en la exigencia a cada uno que vote en contra de empobrecer a sus comunidades, castigar a sus jubilados y seguir golpeando las economías de sus pueblos. Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias”.

Fuente: APF Digital