TAREAS DE MANTENIMIENTO
Desde la Municipalidad advirtieron que habrá agua en la vía pública debido a la purga y mantenimiento de pozos
Según anunciaron a través de un comunicado "debido a labores de mantenimiento, hay y habrá presencia de agua en algunas zonas con presencia de pozos". "El motivo es ponerlos a punto para brindar un servicio óptimo", explicaron.
En la tarde de este martes, la Municipalidad de Gualeguaychú informó que la Dirección de Obras Sanitarias, en conjunto con un especialista encargado del proyecto, “realiza esta semana trabajos de purga, limpieza y mantenimientos en algunos pozos de la ciudad con el objetivo de dejarlos en óptimo estado y que brinden un servicio óptimo”.
Según detallaron, esta semana se comenzó con la intervención del pozo del barrio Hipódromo, en la esquina de Samacoits y Nieto. A raíz de estos trabajos , informan a la población y a los vecinos de la zona que habrá volcado y presencia de agua en la vía pública.
@En los próximos días se realizarán estos mismos trabajos en los pozos ubicados en el Barrio 348 y en el cercano al Vicoer de Rioja, ambos en la zona oeste de Gualeguaychú", anunciaron.
La limpieza y purga de pozos consiste en extraer agua y sedimentos acumulados para garantizar que la muestra de agua refleje realmente las condiciones del acuífero y no sólo del líquido estancado.
El procedimiento implica bombear uno o varios volúmenes sucesivos hasta que los parámetros fisicoquímicos —como pH, turbiedad y conductividad— se estabilicen, lo cual se verifica mediante lecturas consecutivas.
“Por ese motivo, habrá volcado de agua en la vía púbica en varios sectores de la ciudad, una actividad que es usual y controlada en este tipo de acciones de mantenimiento”, detallaron.
Y agregaron: “En consecuencia, se alerta a la comunidad que la presencia de agua en la vía pública cerca de estos pozos se debe a este proceso y no a la rotura de algún caño o parte de la red de agua potable”.
Los mantenimientos regulares de pozos —que incluyen limpieza, purgas, revisiones y reemplazo de piezas deterioradas— son fundamentales para preservar la calidad del agua, prevenir obstrucciones o corrosión, prolongar la vida útil de la infraestructura y reducir averías inesperadas que puedan dejar sectores sin suministro. En la actualidad, Gualeguaychú cuenta con aproximadamente 29 pozos activos, que aportan alrededor de 450 m³ de agua al sistema de abastecimiento.