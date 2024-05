“Fuimos a la justicia, hoy en fiscalía presentamos la primera denuncia para que se investigue el expediente Nº 776 por irregularidades en el Parque Industrial Seco. Está presentado con pruebas”, enfatizó Luciano Garro en Ahora Cero Radio.

Se trata de la licitación por la “Provisión y Colocación de una Torre con Tanque Elevado para Reservas de Agua Potable” que se iba a instalar en el Parque Industrial Seco y que a pesar, según consta en la denuncia, de que los trabajos no se habían finalizado la Secretaría de Hacienda y Política Económica “fijó la imputación presupuestaria del pago a la empresa contratista por el certificado final de la obra”.

Al respecto, en la denuncia a la que tuvo acceso este medio, se expone: “Se constató que la obra no había sido concluida puesto que el tanque de provisión de agua no había sido instalado. Tal constatación dio cuenta de que el mentado tanque estaba todavía tumbado en el piso, en posición horizontal, no habiendo sido emplazado y erguido como correspondía. El 29 de diciembre de 2023, se suscribió al decreto Nº 5377/2023 el que ordena en su artículo 1º: Anúlese el Decreto nº 4818/2023 emitido por el Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 30 de Noviembre de 2023 dejando sin efecto el pago de la suma de ‘ PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($2.098.200,00), a la firma ’METALÚRGICA D-A SA".

En su desarrollo, el texto señala que por intermedio de Federico Luis Koch desde Asuntos Legales se dictaminó “que , así las cosas, los hechos referenciados en el presente dictamen pueden constituir la comisión de un delito penal pior resultar, prima facie, reprochados por el Código Penal Argentino en cuanto a la inserción de datos falsos en un documento público, como los son el Certificado 2 de fojas 229 y el acta de recepción provisora obrante a fojas 230”.

En tanto, hacia el final, el intendente dejó expresado que queda "a disposición a fin de cualquier ampliación o consultas de información o documentación al respecto".