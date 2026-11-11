El Gobierno municipal firmó este miércoles un convenio de permiso de uso con la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener S.A.), en el marco de las medidas de prevención y preparación frente a los posibles efectos del fenómeno climático conocido como El Niño.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Mauricio Davico, acompañado por el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, y el representante de la empresa, Fernando Sayago.

Según informaron, a través de este convenio, el Gobierno local autoriza a Transener a utilizar temporalmente un sector de la Planta Asfáltica Municipal, ubicada en el Parque Industrial Gualeguaychú, para el ingreso, descarga, almacenamiento y posterior retiro de estructuras metálicas preensambladas destinadas a torres de alta tensión.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, cuyo objetivo es fortalecer la planificación anticipada y la articulación entre organismos frente al incremento de los riesgos hidrometeorológicos asociados al fenómeno de El Niño.

El permiso cuenta con la autorización de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU) y de la Comisión Administradora del Parque Industrial Gualeguaychú.

Según lo establecido, la empresa será responsable de la guarda, conservación y seguridad de los elementos depositados, así como del cumplimiento de las condiciones operativas necesarias para garantizar el normal funcionamiento del predio.

El convenio tendrá vigencia hasta fines de febrero de 2027, aunque las estructuras podrán ser retiradas anticipadamente si las necesidades operativas o una situación de emergencia así lo requieren.