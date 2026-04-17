En el marco del Programa de Pasantías, se encuentra abierta una convocatoria destinada a estudiantes avanzados de la carrera de Contador Público para realizar una pasantía rentada en el área de Contaduría, dependiente de la Secretaría de Hacienda.

Este programa se implementa a partir de las necesidades de las distintas áreas municipales, que solicitan a la Dirección de Personal la apertura de convocatorias para cubrir puestos o reforzar tareas. A través de este circuito, se articulan convenios con universidades y se promueve la inserción de estudiantes en el ámbito público.

En este caso, la convocatoria apunta a fortalecer el trabajo en Contaduría, incorporando perfiles en formación que puedan desempeñarse en tareas vinculadas al control presupuestario, el registro y seguimiento de ingresos y egresos, el control de legajos de caja y la realización de arqueos de tesorería.

Como requisitos, se solicita estar cursando los dos últimos años de la carrera, contar con buen manejo de herramientas informáticas y poseer conocimientos básicos de auditoría.

Las postulaciones podrán realizarse a través de la universidad correspondiente o enviando currículum vitae, constancia de alumno regular y analítico de materias aprobadas al correo [email protected].

La convocatoria permanecerá abierta hasta el jueves 23 de abril inclusive.