La Municipalidad de Gualeguaychú, a través de la dirección de Personal y dirección de Obras Públicas, llamará a convocatoria pública a todo/as los/as ciudadanos/as de Gualeguaychú para la contratación de operarios/as para la obra pública la municipal, a los fines de continuar con las múltiples obras que se desarrollan en la ciudad.

Dentro de los objetivos del puesto se encuentran: ejecutar las tareas que lleva adelante la dirección de Obras Públicas en toda la ciudad de Gualeguaychú, con las tres cuadrillas que la componen, Obras Especiales, Redes de Agua y Cloaca, Pavimentos y Cordones Cuneta en hormigón.

La convocatoria es pública y podrán postularse las/os candidatas/os que lo deseen y que cumplan con los requisitos excluyentes, entre los cuales se encuentran: no tener antecedentes o procesos penales pendientes; experiencia laboral en la construcción de canales pluviales; conocimientos básicos en Higiene y Seguridad Laboral; conocimientos en manejo de herramientas manuales y eléctricas; entre otros, postulándose como aspirantes con el fin de conformar un orden de mérito con personal idóneo para la contratación de personal Operario/a para la obra pública como "Contratado No Permanente ".

A través de dicha convocatoria se busca fortalecer la transparencia y garantizar la idoneidad de los servicios profesionales y personales asegurando celeridad y eficiencia en el uso de los recursos. Así, en cumplimiento de las acciones de gobierno, se propone garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de trabajo y colaborar con la dinamización del mercado y la reactivación productiva.

Cabe destacar que la convocatoria pública estará vigente hasta este miércoles 6 de abril hasta las 14:00. Toda la información relativa al proceso de selección será publicado en la página web oficial del municipio: www.gualeguaychu.gov.ar/ingresoxconcurso