Agarrate Catalina es la murga de mayor reconocimiento popular del legendario Carnaval Uruguayo. Desde su aparición en 2001 en el concurso Murga Jóven de Montevideo, su presentación en el Carnaval Mayor en 2003 y las cinco consagraciones que han recibido como Mejor Murga en los años 2005, 2006, 2008, 2011 y 2020, "La Catalina" se ha convertido en una de las agrupaciones favoritas del público, no solamente en el Uruguay, sino que ha tenido una profunda llegada al público argentino, con sus espectáculos en los que se mezcla lo más auténtico del carnaval uruguayo, con el homor político del momento y grandiosas composiciones musicales.

En este 2022 luego de la pandemia, Agarrate Catalina presenta el espectáculo "La Involución de las Especies", con el que obtuvo el segundo lugar en el Concurso Mayor en el pasado verano en Montevideo. En el espectáculo, La Catalina realiza una reflexión sobre la crítica y la autocrítica a los partidos de izquierda.

A través de sus letras y música, el conjunto busca expresar en su cuplé que no hay que en entender la crítica como fuego amigo y “no ser ciegos contra el dogma”. Además plantea una nueva izquierda, “criolla y latinoamericana”.

Yamandú Cardoso, uno de los encargados de las letras y la puesta en escena de Agarrate Catalina junto a su hermano Tabaré, dialogó con AHORA Cero Radio y se mostró "muy entusiasmado por volver a Gualeguaychu, una ciudad en las que hemos nos presentado muchas veces y tenemos buenos amigos".

Sobre lo que representó para la murga poder volver a tener el contacto con el público tras la ausencia en los escenarios por la pandemia, Yamandú dijo que "fue algo mágico, muy especial. A nosotros como grupo, como cooperativa, la pandemia nos golpeó mucho, porque nos quedamos sin la posibilidad de presentar un espectáculo con el que habíamos sido ganadores del Concurso de Carnaval en 2020 con Amor y Odio. Obviamente que buscamos adecuarnos, hicimos streaming, pero claramente no es lo mismo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los monólogos y el humor. No es lindo hacer chistes a una pantalla y no tener la devolución de la gente del otro lado".

"Cuando empezamos a volver, fuimos de los muy pocos que repetamos todos los protocolos, ya fuimos viendo que detrás de los tapabocas habían gente sonriendo y disfrutando. Y cuando todo fue volviendo a la normalidad, el volver a encontrarnos con la gente fue emocionante, para nosotros siempre la gente es fundamental en nuestro trabajo, porque básicamente, lo hacemos para ellos", reflexionó Yamandú.

Sobre el espectáculo que presentarán el martes 19 de julio desde las 21 en el Teatro Gualeguaychú, Yamandu dijo que "La Involución de las Especies es una mirada crítica sobre el momento de ciertos sectores de la izquierda en Uruguay y en otras partes del continente. Pero también nos daremos nuestro tiempo para compartir clásicos de la murga, las canciones que todos nosotros queremos cantar y que toda la gente quiere escuchar. Y como pasa siempre que vamos a Gualeguaychú, terminaremos el show compartiendo, cantando y bailando con la gente en la calle frente al hermoso Teatro que tienen en su ciudad".

