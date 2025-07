Pese a ser una carrera que existe hace más de medio siglo, todavía es una profesión que no se conoce al detalle y que cuenta con varios preconceptos, como por ejemplo que es sólo para las infancias o para tratar discapacidades. Sin embargo, se trata de una rama muy amplia de la salud mental.

María Paz Bourlot nació en Urdinarrain, estudió en la Universidad de Buenos Aires y luego se radicó en Gualeguaychú para ejercer la profesión de musicoterapeuta. Fue pionera en la actividad en la ciudad.

“Como todas las carreras que se abocan a la salud mental, hay diferentes orientaciones: psicoanalíticas, cognitivas-conductuales y otras ligadas a la neurociencia, entre otras. En base a eso, la población que abarca es diversa. Se puede atender a cualquier persona que desee consultar por un padecimiento emocional, social, físico o neurológico, desde bebés hasta adultos mayores”, explicó Bourlot.

En su caso particular, se formó como musicoterapeuta con orientación psicoanalítica, se encuentra estudiando medicina y actualmente trabaja principalmente en consultorio privado donde atiende adolescentes y adultos, aunque también es la Coordinadora Servicio interdisciplinario municipal de las infancias en el Municipio de Urdinarrain y directora de un CET.

Consultada sobre el tipo de pacientes que atiende, señaló: “La población es muy diversa. Al principio, cuando llegué a Gualeguaychú, fue necesario dar a conocer la profesión y sus incumbencias. Hoy vienen personas con o sin diagnósticos previos, que han transitado otros procesos terapéuticos o que eligen iniciar uno a través de la musicoterapia. Como en toda psicoterapia, se comienza con una entrevista donde se indaga el motivo de consulta. Desde la orientación psicoanalítica, trabajamos con la palabra y también con la musicalidad de la persona, que es una vía de acceso al inconsciente. La música, lo sonoro y lo expresivo enriquecen mucho el abordaje. No hay una estructura predeterminada, la intervención surge a partir de la escucha del paciente”.

Uno de los desafíos al instalarse en la ciudad fue romper con los prejuicios: “Cuando llegué, fui la primera musicoterapeuta en Gualeguaychú. Me propuse visibilizar la profesión, que no quedara encasillada sólo en el trabajo con discapacidad o con niños. Por suerte, encontré una sociedad abierta y profesionales que me acompañaron y realizaron derivaciones oportunas”, relató.

Por otra parte, en cuanto a la situación actual de la profesión, Bourlot aseguró: “Hace falta cierto reconocimiento, sobre todo en los espacios públicos. Y, como en otras profesiones de salud mental, hay una dificultad relacionada a los honorarios, que no siempre están a la altura de la tarea”.

Consultada sobre si se ha incrementado la demanda por la crisis, fue contundente: “Sí, notablemente, porque socialmente hay menos prejuicios sobre los padecimientos mentales. Se perdió el miedo a consultar, a decir que se transita por un momento crít.ico y a solicitar ayuda. En los últimos diez años hubo un incremento importante de problemáticas, especialmente en niños, vinculadas a lo social, a lo vincular y al lenguaje. En cuanto a los adolescentes, hay un aumento de consultas por cuadros de ansiedad, inhibiciones, dificultades para relacionarse o incluso hasta para salir de sus casas; mientras que en los jóvenes aparece una situación común que les genera conflicto: el momento de elegir qué quieren hacer, de proyectar una carrera o independizarse. Desde el psicoanálisis hablamos del ‘malestar en la cultura’, los sufrimientos que atraviesan a cada momento cultural, y hoy eso se ve reflejado en la falta de proyección a futuro”.

Con una mirada integral, Bourlot sostiene que la musicoterapia tiene mucho para aportar en contextos complejos como el actual, donde los malestares psíquicos y sociales son permeables a todas las edades. Esta disciplina puede ser una herramienta valiosa para acompañar procesos emocionales desde un enfoque sensible, creativo y personalizado.





EL DATO

El próximo 23 de julio se celebra el Día de la Musicoterapia, en conmemoración de la fundación de la Asociación Argentina de Musicoterapeutas (ASAM) en 1966, propulsora de la primera carrera de musicoterapia con grado universitario en Latinoamérica. Esta fecha reconoce la labor de los musicoterapeutas y su disciplina, que utiliza la música como herramienta terapéutica para mejorar la salud y el bienestar de las personas.