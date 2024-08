Luana Alonso, nadadora paraguaya que participó de los Juegos Olímpicos 2024, continúa viviendo un verdadero escándalo: primero se difundió una información de que le habían expulsado de la Villa Olímpica, pero ella lo negó. Sin embargo, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, aseguró que pidieron "que se retire". Finalmente, la joven lanzó en una transmisión en vivo desde su Instagram: "Yo le quiero representar más a Estados Unidos”.

Días atrás, Alonso había anunciado su retiro a los 20 años de la natación tras quedar eliminada de la Serie 1 de los 100 metros mariposa. Tras el revuelo que generó la noticia, la nadadora no pudo pasar desapercibida y protagonizó otro escándalo: se filtró un mail que le habría enviado la jefa de misión del Comité Olímpico de Paraguay, la extenista Larissa Schaerer, pidiéndole que se fuera de la Villa Olímpica.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram ella desmintió esta información. "Nunca me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten", escribió.

Lamentablemente para ella, el tema no se terminó con sus dichos. Es más, Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo desde 2017, ratificó la información sobre Alonso: “Nosotros le pedimos a la jefa de misión, Larissa, que trate de conversar con ella pidiendo que por favor se retire porque ya no era parte de la delegación y ese es un lugar donde uno no puede estar cuando no es parte de una delegación”.

La bomba de Luana Alonso tras el escándalo: “Yo le quiero representar más a Estados Unidos”

Luego de estas cruzadas informaciones con el presidente del Comité Olímpico, el periódico La Nación de Paraguay recopiló algunas declaraciones que hizo Alonso en un directo en sus redes sociales. En estas, la joven aseguró que le gustaría representar más a su país de residencia (vive en Texas): “Yo le quiero representar más a Estados Unidos".

Para estos Juegos Olímpicos, se reservaron cupos de universalidad destinados a Comités Olímpicos Nacionales que no tuvieran deportistas clasificados por la marca mínima o por ranking mundial. En este caso, Alonso fue una de las elegidas y explicó esto: “Me amenazan con que van a subir un comunicado, con que yo me voy a ir por universalidad, si yo sustento mi deporte es gracias a mis sponsors, me quieren humillar y decir ´no es la gran cosa que te vayas por universalidad´ y tipo nunca ninguna mujer paraguaya hizo marca para los Juegos Olímpicos, y que me digan eso y encima yo estoy a un segundo que no es nada".

"En vez de apoyar y decir ´pucha, confiamos en los deportistas´, no tipo ´vos te vas por universalidad, ni nos importa, por eso no da gusto representarle a Paraguay y si es por mí, volvería a la universidad”, sentenció.

Sin embargo, Pérez no se quedó callado y volvió a responderle a la joven paraguaya: “Leí, dice que quiere competir por Estados Unidos. En Estados Unidos no hay universalidad, ahí te clasificás por tiempo y marca. Acá se clasificó solo por ser paraguaya, ¿entendés? O sea, dos más dos, cuatro”