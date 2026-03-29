La desregulación del precio de los combustibles, sumada a la creciente inflación durante los últimos meses en Argentina y la guerra desatada en Medio Oriente, hicieron un coctel letal para los usuarios.

En apenas un mes, el precio del gasoil y de la nafta se disparó un 20%, afectando de lleno a los consumidores.

En Gualeguaychú. En YPF el litro de nafta súper ya cotiza $2.063 mientras que la infinia cuesta $2.214. Además, el litro de gasoil se ubica en los $2.224, y el gasoil infinia $2.323.

Al respecto, el gerente local de YPF comentó a Ahora ElDía que “la nafta se mantuvo estable durante diciembre y enero, pero febrero arrancó con subas, y ahora todos los días tenemos cambio de precio. En marzo con la guerra, se disparó fuerte, en las últimas dos semanas subió $30 o $40 todos los días”.

Pero lo más preocupante es que no hay un panorama certero acerca de cuándo se detendrá esta suba frenética del precio de los combustibles.

“Uno ya no sabe de qué está dependiendo, todos los días vengo y quiero pensar que no aumentó, pero sigue aumentando. Según el presidente de YPF iba a ir aumentando en la medida que afecte a la empresa, pero no sé en qué se está basando”, manifestó el encargado local, que lamentó: “No se cuál será el techo”.

Además, una situación que alerta es que eso repercute en el nivel de consumo de la gente, que pese a los aumentos anteriores venía manteniendo el mismo nivel de actividad, pero eso a partir de este mes ya no ocurrió.

“Se ha notado mucho, en los horarios picos se mantiene, pero después tenemos muchos baches en los surtidores que antes no había, no parábamos, siempre teníamos gente y ahora hay varios horarios en donde no anda nadie, la gente empieza a interiorizar los aumentos y se cuida, no echa, espera al cierre de la tarjeta. Muchos echan el mismo monto, pero cada vez cargan menos”, detalló el gerente.

En el resto de las estaciones de servicio de la ciudad el panorama es similar y los precios también subieron considerablemente.

“Ni se lo que aumentó ya, lo único que no sube es el sueldo”, expresó un playero de Shell. En esa estación de servicio, el litro de Súper cuesta $2.153, la V-Power $2.392, el diésel 2.315 y el diésel V-Power $2.499.

De esta manera, todas las estaciones de servicio de la ciudad han sufrido una caída en las ventas producto de la suba inusitada de los precios, cuyo panorama no es nada alentador, teniendo en cuenta que a nivel nacional la política de desregulación de los precios deja al libre albedrío de las empresas el valor de los combustibles, lo cual se traslada inmediatamente a los usuarios.

El precio del gasoil: La ciudad se mantiene entre las más caras del país

Durante los últimos años, Gualeguaychú ha ocupado un podio que nadie quiere integrar: ser una de las ciudades con el precio de gasoil más elevado de Argentina. Así lo confirman los relevamientos mensuales de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que monitorea más de 130 puntos de venta para elaborar su Índice de Costos del Transporte (ICT).

Auditado por la UBA y con vigencia desde 1972, el ICT mide 11 rubros clave, desde neumáticos y seguros hasta personal y combustible, para reflejar el impacto de la inflación en el sector logístico nacional.

La ubicación geográfica de Gualeguaychú no es un dato menor a la hora de mirar el surtidor. Según explicó Emilio Felcman, director del Departamento de Estudios Económicos y de Costos de Fadeeac, la distorsión cambiaria jugó un rol fundamental: “En varias ciudades de frontera, especialmente durante los períodos en los que se registró una brecha de precios entre el paralelo y la cotización oficial del dólar, se verificaban precios de los combustibles sustancialmente más elevados que en el resto del país”.

Aunque la ciudad sigue figurando al tope del ranking de costos, la reciente aceleración inflacionaria ha generado un efecto inesperado. Según señala Felcman, el abrupto aumento de las últimas semanas, que la Federación denunció recientemente por poner en riesgo la cadena de abastecimiento, terminó por "licuar" la histórica brecha que separaba a Gualeguaychú de otras localidades.

Hoy, aunque el precio sigue siendo de los más altos, la disparidad con el resto del mapa nacional se ha vuelto menos nítida debido al incremento generalizado en todas las banderas (YPF, Shell, Axion y Puma) del país.

La medida del Gobierno para amortiguar la suba

El Gobierno nacional habilitó a las empresas refinadoras a elevar la proporción de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, para de esta forma atenuar el impacto del aumento del precio del petróleo.

Para permitir este aumento, se ajustó el límite máximo de oxígeno permitido en los combustibles líquidos, llevándolo al 5,6%.

Según los informes técnicos oficiales, este cambio mejora la eficiencia de la combustión y reduce la emisión de monóxido de carbono.

La disposición fue establecida por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El texto oficial indica que, mediante esta adecuación, "se admitieron contenidos de hasta un 15% en volumen de bioetanol en naftas". Asimismo, la normativa aclara que el ajuste del parámetro de oxígeno "responde exclusivamente al aumento del contenido de bioetanol, sin implicar la incorporación de otros compuestos oxigenados".

Las autoridades puntualizaron que la resolución no modifica el corte obligatorio ni impone nuevas exigencias a las empresas, sino que busca favorecer un funcionamiento eficiente del mercado.

En cuanto al gasoil, se mantiene la especificación técnica vigente que ya contempla mezclas de hasta un 20% de biodiesel.