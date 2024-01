El defensor español, Gerard Piqué reveló en la tarde de este martes en sus redes sociales que vuelve al fútbol, pero "esta vez no será como jugador. Será como entrenador".

"Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador", escribió el ex jugador del Barcelona en su perfil oficial de 'X'.

En esta línea, a pesar que quien fue campeón del mundo con la Selección de España en Sudafrica 2010 no brindó mayores detalles respecto de dónde se producirá su nueva experiencia, indicó: "Compartiré más detalles al final de la semana".

Apenas segundos después, el flamante anuncio causó gran revuelo y muchísima expectativa no solo en suelo español, sino en Europa.

Lejos del fútbol, Piqué se dedicó a sus negocios, con la "Kings League" como emblema principal.