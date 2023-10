Juan Pablo Castillo forma parte del grupo de concejales de Juntos por Entre Ríos que tendrán un lugar en el Concejo.

En este sentido, el futuro funcionario afirma que se imagina una “gestión totalmente distinta, que sea muy activa en la escucha de los vecinos, incluso con las instituciones”.

Al respecto, remarcó que se les va a tender una alfombra roja a quienes quieran invertir en la ciudad y que desde el Concejo “tenemos que generar las condiciones para que eso suceda. Tenes que hacer ordenanzas con sentido común, que sean legibles. Queremos genera un estado ágil y que sea accesible para el vecino”.

En relación a cómo piensa que se trabajará dentro del Concejo Deliberante el proyecto de Habilitaciones Comerciales, una de las propuestas más destacadas de la campaña de Davico, Castilló enfatizó que “estaría bueno que saliera por unanimidad por ejemplo la ordenanza de habilitaciones, a nosotros al tener la mayoría no necesitamos pero seguro estaremos trabajando mucho con la libertad. Creemos que va a salir por unanimidad la ordenanza de las habilitaciones porque queremos hacérsela más fácil al vecino”.

Por otra parte, Castillo se refirió a los sectores del Municipio que quedarán y aquellas que no: “Cuando las áreas tengan una función que beneficie al vecino van a quedar, y las que no, se las va a sacar. El estado no es una agencia de empleo, por eso vamos a jerarquizar a los empleados municipales. Con los cooperativistas se fue muy claro, no se les va a quitar el plato de comida a nadie. No queremos ñoquis. Al que labure todo, al que no, a su casa”.

Otra arista a la que también mencionó Castillo es la relación que mantendrá el estado municipal con el sector privado. Sobre esto, el futuro concejal por el espacio de Mauricio Davico, afirmó que “va a haber un desarrollo que todavía no nos imaginamos, cuando se generan las condiciones para que privado invierta, va a ser otro Gualeguaychú, se va a generar trabajo genuino en la ciudad”.

“Se van a venir épocas espectaculares para Gualeguaychú. En turismo, Palito le pidió una terna a las Asociación de Hoteleros y Gastronómicos y él va a decidir entre esos tres nombres”, adelantó. Y agregó: “ Creo que tenemos que trabajar en el tema de la transición, el tema de la Fiesta del Pescado y el Vino, eso no se va a tocar, las cosas buenas vamos a continuarlas, y la fiesta fue un acierto”.

Además, Castillo habló sobre el Plan de Reordenamiento Territorial y contó que “vamos a convocar a los colegios profesionales para incorporar su opinión en relación al POT, no escucharon absolutamente a nadie, por eso tenes en cada sesión una excepción al POT, evidentemente está mal hecha”.

En esta línea, se expresó sobre el Parque Industrial Sustentable: “hay que revisarlo bien y no tomar decisiones apuradas ni en caliente. Es más lo que se vendió en la comunicación que lo que se ha hecho”.

También se refirió al accesibilidad en la ciudad: “En las calles y veredas hay un déficit tremendo, las veredas que hay están hechas pelota, al igual que los accesos. Lo primero que va a tratar Palito es el tema del agua, no podemos permitirnos que los vecinos no tengamos agua”.

Finalmente, Castillo contó que tiene buena relación con los futuros concejales del Pj y que al único que no conoce es a Jorge Maradey “pero seguro nos llevaremos bien con todos, creo que va a haber un buen clima de laburo, y esto va a cambiar el rotulo de quien presente el proyecto. Nosotros somos representantes del pueblo ante el ejecutivo, acá lo importante es un proyecto de ciudad y no de poder, y acá o ganamos todos o nos hundimos todos”.