La novia de Esteban Lamothe confesó que el actor "va al baño y nunca tira la cadena"

"Ya que lo tienen a Esteban ahí, me gustaría saber por qué tiene un TOC con su mochila. No puede salir a ningún lado, ni a dar una vuelta manzana sin su mochila. Y nunca se sabe lo que tiene adentro. No la larga ni para ir al baño. Y hablando de ir al baño, tiene otro TOC (sic), que es que no tira la cadena. De ninguna manera tira la cadena. Si estuvo en el baño, nos enteramos todos", dijo Szechtman en Cortá por Lozano, sorprendiendo a Lamothe con sus declaraciones en TV.

Lejos de hacerse el desentendido, el actor fundamentó: "No tiro la cadena porque me olvido. A veces lo descubro yo y la tiro. Pero cuando pasa el tiempo, hay cuestiones que van cambiando, se va entintando todo". Sin poder creer la conducta escatológica de su compañero, Dolores Fonzi, quien también estaba en el diván de Telefe, expresó: "¡Dios mío!". Y reveló cómo es ella en esas situaciones: "Yo voy al baño mil veces por día. Y voy en cualquier lado. Yo suelto. Hay que soltar todo".

Ante de cerrar el tópico, Estaban explicó qué tiene en la mochila, esa que no se saca ni para ir al baño: "Tengo el pasaporte, medicamentos, cosas que no puedo decir (risas), ropa interior, una botella de agua... Si la pierdo, me muero".