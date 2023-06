El 1 de octubre de 2015 la vida de María del Mar Cuello Molar cobró notoriedad pública cuando pasó por el registro civil y posó con la libreta roja ante la prensa junto a Matías Alé, para luego comenzar unos infundados rumores de embarazo. Pero el pico de exposición tuvo lugar cuando se separaron, tres meses después, previo a la fecha que tenían reservada para su casamiento por Iglesia.

El actor sufrió un brote psicótico y María del Mar decidió terminar la relación. Agobiada por la repercusión que tuvo la separación, no dudó en aceptar cuando le surgió una propuesta laboral de una agencia de modelos para instalarse en México durante dos meses. Su idea era cumplir con ese contrato y luego volver a su hogar familiar en Villa Carlos Paz. Sin embargo, los planes fueron cambiando sobre la marcha.

La joven cordobesa fue seleccionada para formar parte del staff estable de la agencia y comenzó una nueva vida en ese país, lejos de su familia, sus amigos y lo que más le interesaba en ese instante: lejos de la exposición pública.

Instalada allí, su carrera fue creciendo con el paso del tiempo y llegó a codearse con figuras internacionales y a superar los 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica algunas de sus producciones fotográficas, tanto como parte de la promoción de diferentes marcas de ropa o accesorios, como así también simplemente de las jornadas de descanso en destinos paradisíacos como Grecia o los más exclusivos locales de los Estados Unidos.

Consciente de que no quiere volver a transformar su vida en una cuestión mediática, en 2019, por caso, comenzaron a circular en las redes sociales fotos y videos de la salida que tuvieron los jugadores mexicanos Chicharito Hernández y Miguel Layún, entre otros, en una discoteca en Nueva York tras disputar un partido contra la Selección Argentina, y se nombró a ella como una de las mujeres que fueron parte de esa fiesta.

Fue allí donde en charla con Teleshow aclaró: “La verdad, no quiero hablar mucho porque yo ya sé cómo es esto, después se arma una bola que nunca para. No hay nada para decir, porque es todo invento”. Luego agregó: “Me fui de vacaciones con una amiga a Nueva York, Keyla Caputo, en plan viaje de chicas, súper tranquilas. Y ahora resulta ser que dicen todo esto. Yo estoy viviendo hace un año en México, me vine acá justamente para cambiar de aire y estar lejos de todas estas cosas”.

En ese entonces aseguró que no conocía a los futbolistas y explicó por qué decidieron ir a la cancha. “Fuimos porque mi amiga jugaba al fútbol hace un tiempo, le gusta y trabaja haciendo notas en los partidos. Y justo coincidió que jugó con Argentina y quisimos ir, porque ella quería ver a México y yo a la Argentina, y ya estábamos ahí, así que aprovechamos. No pueden ver dos amigas viajar y ya tienen que especular. Encima sacaron videos y cosas así, en donde no aparecemos, y lo mezclan con nuestras historias de Instagram, que obvio son públicas”.

En febrero de 2020 salió publicado uno de sus trabajos más importantes: fue tapa de la revista Playboy México. En esa oportunidad expresó: “Feliz de ver el resultado de esta increíble sesión y este maravilloso equipo. Y apenas es primavera…”, en su cuenta en Instagram, junto a la imagen de la portada.

La reconocida revista, además, publicó el backstage de la producción de fotos y a través de su sitio web adelantó un fragmento de la entrevista, en la que María del Mar manifestó sus sensaciones sobre esta experiencia: “Como modelo siempre hice todo tipo de fotografías. He trabajado para varias marcas, posado para distintos fotógrafos, pero jamás me había atrevido a mostrarme desnuda, por el miedo a no obtener los resultados que quería. Pero cuando Playboy me buscó, pensé que sería una excelente oportunidad para regalarme”.

Y agregó: “Siempre he pensado que la belleza es subjetiva y existe algo bello en todos los seres humanos. Para mí, la belleza no se limita a lo físico, sino que está en el ser”. Incluso, al ser consultada sobre cuál es la parte más divertida de ser modelo, respondió: “Dicen que si amás lo que hacés, no trabajarás un solo día de tu vida. Gracias al modelaje me he permitido viajar, conocer muchísima gente valiosa, grandes lugares y vivir experiencias. Espero poder seguir creciendo de esta manera”.