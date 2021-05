La nueva vida de Teto Medina tras la denuncia por violencia de género y las adicciones

Durante la última semana de junio de 2019 estalló el escándalo en la vida de Marcelo “Teto” Medina. Su ex pareja, Mónica Fernández, denunció que el conductor le puso un arma en la cabeza y la obligó a conducir a un lugar determinado para conseguir la "cocaína que consume y le genera fuerte adicción". “Un día me llegó a llamar 190 veces, llamó a mi hijo, atendí y me empezó a bastardear", había contado.