Mónica Farabello

Con un importante marco de vecinos y vecinas, comenzó la fiesta de reinauguración de la nueva Vieja Terminal. La cantante Ornella Taffarel fue la encargada de ponerle música y voz a una noche fresca. Con el vals a Gualeguaychú y mucho folklore calentó el ambiente, para darle lugar a los distintos oradores.

Entre anécdotas y mucha melancolía, se resaltó que la historia del lugar inició allá por el año 1865, bajo el nombre Mercado del Abasto o Mercado Primero de Mayo, fundado como una sociedad anónima en la que incluso participó Justo José de Urquiza.

En el año 1935, y bajo una gran polémica, el mercado original fue demolido, convirtiéndose por varios años en un sitio baldío. Pasados los años, el municipio adquirió el terreno y construyó el nuevo edificio utilizado como mercado municipal donde se comercializaban productos provenientes del antiguo frigorífico.

Durante la intendencia de Ignacio Bértora, entre los años 1958 y 1962, se construyó sobre la parte trasera del mercado la primera terminal de ómnibus con azulejos que consiguió el Intendente de la Fundación Eva Perón. Fue la primera terminal moderna de la provincia.

En el edificio renovado funcionarán tres locales gastronómicos, trece locales comerciales y el estudio de FM Inclusión. Todo está adaptado para que sea 100% accesible; cuenta con administración, baños, escenario exterior para eventos culturales y plaza seca.

“La obra se enmarca en la política de recuperación, restauración y creación de espacios públicos, iniciativa del gobierno municipal para el desarrollo de la actividad económica que busca crear nuevos puestos de trabajo a partir de la inversión privada”, resaltaron.

Marcelo Espíndola, integrante de la Cooperativa que realizó los trabajos, agradeció al intendente Piaggio “por la confianza que nos diste desde tu primer día de gestión, que son casi ocho años que lleva de gestión y casi ocho años que llevamos sin dejar de trabajar, llevando el pan en nuestra casa, sin pausa”.

Por su parte, Franco Peruzzo, de la Dirección de Producción y Desarrollo Económico, destacó la gestión que “ha decidido apostar, confiar a un crecimiento de la actividad gastronómica, comercial, económica en general para nuestra ciudad”. Destacó que la obra “tiene un carácter público, gratuito para todos los vecinos de la ciudad. Una increíble política pensada para el acceso, para la recreación, para el encuentro, para seguir fortaleciéndonos y cohesionándonos como sociedad”.

Martín Piaggio: “Vamos a defender la ciudad”

El Intendente fue el último en hacer uso de la palabra y destacó “el predio que tiene tanta historia en nuestra comunidad, que todos de una u otra manera hemos tenido a alguien que fuera parte de esa historia”.

Resaltó el trabajo realizado en el Mercado del Munilla, la Costanera del Tiempo y el ex Frigorífico, y aseguró que el Estado debió discutir las políticas públicas, cuando el Poder Judicial pretendía demoler el edificio para construir uno nuevo y seguir centralizando la ciudad.

Además, adelantó que el próximo año se sumará la inauguración del nuevo “Parque Industrial sustentable, por el cual seguramente estén esperando miles y miles de jóvenes de Gualeguaychú para que, de manera directa o indirecta, podamos generar muchas más opciones de trabajo”.

Antes de dar lugar al corte de cinta, el discurso se tornó más electoralista y Piaggio aseguró que “vamos a defender la ciudad de quienes llevándose por encima la voluntad popular son capaces de cualquier entrega. No está primero cualquier cosa por encima del pueblo de Gualeguaychú; no está primero cualquier cosa por sobre nuestro río Gualeguaychú; no está primero cualquier cosa por sobre la salud de nuestra gente. Creemos en ese Estado, y vaya si creemos”.

El dato

El viejo edificio cuenta con 1100 mts2 cubiertos. Este nuevo atractivo contempla parámetros de accesibilidad universal y cuenta con baños, oficinas, y un auditorio. Además dispone de 1600 mts2 de paseos al aire libre totalmente iluminados.

Fue el último acto político antes de las Generales del 22 de octubre

Este miércoles 27 de septiembre comenzará a regir la prohibición legal de realización de actos públicos susceptibles de promover la captación del voto.

La medida entra en vigencia 25 días antes de la realización de las elecciones generales del 22 de octubre.

La restricción está incluida en el artículo 64º Quater del Código Nacional Electoral, que prescribe: “Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten”.

En lo específico, señala: “Queda prohibido durante los veinticinco días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.