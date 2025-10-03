La sala del Instituto Magnasco se viste de gala: “8 Mujeres, una jauría de secretos” el clásico policial de Robert Thomas, que combina suspenso, intriga y mucho humor, se llevará a cabo este sábado. Será con dirección y producción de Rogelio Fuentes, y derechos internacionales desde Francia, que avalan jerarquía de la puesta.

Este acontecimiento reúne a mujeres brillantes y reconocidas de la ciudad: Renata Dallaglio, Nina Fuentes, Rosario Pomes y Mariela Veronesi, figuras con un sólido recorrido artístico y cultural. Completan el elenco: Leticia Sittner, Juana Paredes, Dalma Escriva y Julieta Ferrari, quienes aportan su talento para enriquecer esta propuesta única.

Puede interesarte

Un crimen. Ocho sospechosas. Ninguna inocente: en una mansión aislada por la nieve, la repentina muerte de un hombre destapa oscuros secretos. Cada mujer guarda un motivo. Cada una puede ser culpable. El público será testigo de una cacería teatral vibrante que mantiene el suspenso hasta el último segundo.

Con una puesta audaz, un elenco de lujo y un ritmo vertiginoso, esta versión de 8 Mujeres ya es el gran acontecimiento teatral del año en Gualeguaychú. La segunda función del 4 de octubre en el Instituto Magnasco a las 21 horas ya tiene todas las entradas agotadas.

