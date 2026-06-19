Obras Públicas avanza en la renovación integral de la infraestructura subterránea de la esquina de Avenida Del Valle y Constitución, una obra puesta en marcha a mediados de mayo que abarca el reemplazo del sistema pluvial, la red cloacal y las líneas de agua potable, con el propósito de resolver un déficit estructural sostenido en el tiempo.

La demolición del pavimento existente confirmó que los conductos estaban colapsados, lo que obligó a ampliar el alcance de los trabajos más allá de lo previsto en el proyecto original.

Se trata de un sector de la red vial de alto tránsito ubicada en las inmediaciones del Corsódromo, con décadas de daño acumulado en el pavimento y un déficit crónico de drenaje que se agravaba ante cada tormenta o lluvia intensa.

En cuanto al sistema pluvial, se construyó un nuevo conducto subterráneo de 355 milímetros para captar el agua que llega a la bocacalle norte de Constitución y conducirla hasta el canal que corre por debajo de 3 de Caballería en dirección este.

También se reconstruyeron varios ramales cloacales de 160 milímetros que se encontraban derrumbados y aplastados, cuyo mal estado generaba una sobrecarga crónica en las líneas paralelas que corren por la calle Concordia.

Las cámaras de registro, que estaban completamente saturadas de sedimento y sin capacidad operativa, por lo que fueron acondicionadas, y se instalaron válvulas de regulación y limpieza para las nuevas líneas de agua potable que abastecerán a todo el sector.

Concluida la etapa subterránea, los trabajos avanzan ahora en la reconstrucción de las losas de hormigón, con pendiente a los badenes y la bocacalle completa de la esquina.

Como cierre del proyecto, se ejecutará una intervención sobre la superficie de rodamiento de la avenida Del Valle, entre las calles Lavalle y Aguado. Durante el transcurso de las obras, la esquina de Del Valle y 3 de Caballería permanecerá cerrada al tráfico en todas las direcciones, situación que se extenderá hasta la finalización de los trabajos.

“La renovación de la esquina de Del Valle y Constitución ilustra la dimensión real de la deuda infraestructural que significan el deterioro subterráneo, invisible y silencioso, y que suele preceder y multiplicar el daño visible en la superficie. Intervenir de manera integral -pluvial, cloacal, agua potable y pavimento en una sola operación- no solo resuelve el problema puntual, sino que evita que la inversión en calzadas vuelva a perderse por la misma causa que la generó. Por esto mismo, en esta esquina de alto tránsito y con historia de anegamientos, la obra representa además un avance concreto en la calidad de vida del entorno inmediato”, concluyeron desde el Municipio.